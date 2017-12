La central nuclear de Vandellòs, vista des del tren. Foto: Jonathan Oca.

La Guàrdia Civil s'encarregarà de la seguretat interior de les centrals nuclears catalanes a partir de l'any vinent per repel·lir un possible atac "maliciós" exterior, segons ha confirmat aquest dimarts el president de l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellòs (ANAV), José Antonio Gago. Aquesta mesura, que s'adopta en el marc de l'alerta antiterrorista, implicarà l'estada de 35 agents dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) en cadascuna de les dues centrals. Els efectius s'hi estaran en torns de 15 dies, per la qual cosa el contingent estarà format per un total d'uns 140 agents. L'ANAV assumirà els més de 8 MEUR d'anuals que costarà aquesta activitat policial –a raó d'uns 61.000 euros per agent– i el seu allotjament dins les centrals.El primer contingent de 35 guàrdies civils s'instal·larà a Ascó (Ribera d'Ebre) a principis de l'any vinent, després que l'Associació Nuclear hagi invertit 1 MEUR en l'adequació d'una caserna al recinte. A Vandellòs (Baix Camp), s'espera que el desplegament es produeixi a l'estiu. Malgrat això, la vigilància dels accessos i dels perímetres seguirà comptant amb vigilància privada, així com presència exterior dels Mossos d'Esquadra.El nivell d'alerta antiterrorista comporta l'especial protecció per part de les forces de seguretat de l'Estat de les infraestructures crítiques, entre les quals destaquen les esmentades centrals nuclears, per bé que la seguretat ja ha estat reforçada també amb més vigilants privats. Aquest últim col·lectiu, de fet, ha rebut ja la formació necessària per ocupar aquests llocs sensibles, i la seva presència es mantindrà fins i tot una vegada que s'incorporin tots els efectius de la Guàrdia Civil als seus nous llocs de treball. Vigilants i funcionaris, per tant, col·laboraran en la seguretat d'aquestes sensibles instal·lacions cada un amb les seves competències. Els agents, que també estaran especialitzats en aquest tipus de protecció, aportaran addicionalment la informació que manegen els serveis antiterroristes a les tasques de mera vigilància."Sempre estarem a favor de tot el que sigui protegir la instal·lació, i un atac maliciós contra una nuclear és una cosa que sempre vols evitar", ha assegurat el director de l'ANAV. Segons Gago, amb els mitjans actuals no se sap fins a quin punt es podria evitar una "amenaça seriosa", per la qual cosa s'ha mostrat convençut que la "força pública" a l'interior és el millor mode de reacció, malgrat el cost que els suposarà.D'altra banda, José Antonio Gago ha desvinculat aquesta decisió de l'actual situació política a Catalunya i ha justificat que la Guàrdia Civil ja està desplegada a la central de Trillo (Guadalajara), i que en els pròxims mesos també ho farà a les d'Almaraz (Càceres) i Cofrents (València).