Imatge d'un dels cavalls que passaran l'hivern al Garraf Foto: ACN

Nova experiència per al #ParcdelGarraf @xarxadeparcs acollint cavalls de la @fundaciomiranda per tal que pasturin al parc per evitar incendis i alhora fer tasca social. pic.twitter.com/IOegB1qQeN — Maricel TV (@mariceltv) 11 de diciembre de 2017

18 cavalls abans maltractats i recollits per la @fundaciomiranda pasturen des d’avui al #ParcdelGarraf després d’arribar en transhumància des dels Pirineus. pic.twitter.com/4hA9LLhYlm — Maricel TV (@mariceltv) 11 de diciembre de 2017

Un total de 18 cavalls de la Fundació Miranda, entitat sense ànim de lucre dedicada a recuperar animals maltractats, han arribat aquest dilluns al Parc del Garraf per passar-hi l'hivern després de recórrer més de 200 quilòmetres en 10 dies pel mil·lenari camí ramader de la Marina, que uneix la Cerdanya amb Vilanova i la Geltrú. Els animals s'estaran en una finca de 300 hectàrees cedida per la Diputació de Barcelona a tocar del nucli d'Olivella fins el pròxim mes d'abril.Segons Jesús Calderer, diputat adjunt d'Espais Naturals, el projecte servirà per recuperar i promocionar a nivell turístic el camí ramader de la Marina i per desbrossar de forma natural la finca i prevenir incendis. Al seu torn, Rosa Galindo, directora i presidenta de la Fundació Miranda, ha destacat que els 10 dies de transhumància han estat "una experiència de vida" per als participants i la millor manera de teixir complicitats amb el territori i millorar la qualitat de vida dels animals.