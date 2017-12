Central nuclear d'Ascó. Foto: Josep M. Montaner

El Tribunal Constitucional torna a tombar una nova llei catalana. Ara, ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra la llei de canvi climàtic aprovada al Parlament de Catalunya . El TC haurà de prendre una decisió definitiva en un termini no superior a cinc mesos. Mentrestant, la llei queda congelada.En la providència de l'alt tribunal, coneguda aquest dilluns 4 de desembre i amb data de 28 de novembre, es concreta que entre els preceptes suspesos es troba un pla de transició que preveia tirar endavant el Govern de la Generalitat per al tancament, no més enllà de 2027, de les centrals nuclears, vetllant per la preservació dels llocs de treball directes que generen al territori. En l'actualitat, a Catalunya hi ha tres reactors en funcionament en les centrals Nuclears d'Ascó i Vandellòs, a Tarragona.L'executiu central ha recorregut, juntament amb aquest precepte, 23 més d'aquesta norma, que també queden en suspens. Al seu judici, aquests preceptes envaeixen les competències que l'article 149.1 de la Constitució atribueix a l'Estat en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, les bases de règim miner i energètic i legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció.