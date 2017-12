Este és el cotxe elèctric que podrà ser llogar per hores fora de l'horari laboral. Foto: Cedida

La ciutadania d’Amposta podrà llogar un vehicle elèctric fora d’horari laboral i durant els caps de setmana a un cost econòmic en el marc d’un projecte de mobilitat elèctrica compartida que impulsa la cooperativa Som Mobilitat amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta. Es tracta de la primera població del territori en impulsar un projecte d'estes característiques.Dilluns 27 de novembre, les dues entitats van signar un conveni de col·laboració segons el qual l’Ajuntametn cedeix una plaça d’aparcament al costat del punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la zona del Mercat. L’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, ha destacat el compromís del municipi amb la mobilitat sostenible. "Volem mentalitzar a la gent de la possibilitat d’utilitzar cotxes elèctrics compartits" ha dit l’alcalde, que s’ha mostrat satisfet que el cas ampostí siga el primer en què empresa, administració i ciutadania es posen d’acord en l’ús d’un cotxe compartit.Este vehicle compartit, el primer a les Terres de l’Ebre, ha estat impulsat per l’Ateneu Cooperatiu Terres de l’Ebre, que agrupa diferents entitats d’economia social al territori, i gràcies a un acord amb la cooperativa Som Mobilitat.En el marc de la presentació del vehicle, el representant de l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de l’Ebre, Jaume Castellà, ha explicat que serà un cotxe que utilitzaran els treballadors de les entitats signants - Fundació Privada Gentis i la cooperativa CRESOL Solucions Energètiques Locals - en horari laboral però que a partir de les 17:00 hores de la tarda estarà obert a la ciutadania."La idea és trencar amb la lògica del vehicle privat que es té aparcat el 95% del temps sota casa" ha assegurat Arnau Vilardell, coordinador de Som Mobilitat a tot Catalunya. "Tots som molt conscients que el volum d’automòbils que tenim a les nostres carreteres generen molts problemes de contaminació" ha afegit Vilardell, que assegura que en estos moments ja hi ha 9 cotxes d’ús compartit a tot Catalunya."L’objectiu és fer-lo servir per trajectes curts, ja que no volem rivalitzar amb el transport públic, un transport que creiem que ha de seguir sent utilitzat per a trajectes llargs" ha afegit Vilardell.Este vehicle elèctric obre el camí a la incorporació de més vehicles que puguen estar a l’abast de la ciutadania. Per utilitzar-los, només és necessari fer-se soci de Som Mobilitat, fet que suposa tenir accés directe a una aplicació mòbil que gestiona el calendari d’utilització i també la ubicació del vehicle.El dijous dia 30 de novembre a les 19:30 a l’Espai Kowo d’Amposta tindrà lloc la presentació del projecte a la ciutadania que coincidirà amb la constitució del grup local Som Mobilitat d’Amposta, moment en el qual s’aprofitarà per explicar als possibles interessats com poden utilitzar el vehicle .La cooperativa de consum Som Mobilitat, que no té ànim de lucre, va nèixer el 2016 amb la voluntat que diferents entitats del territori puguen signar acords per gestionar de forma autònoma els serveis de mobilitat elèctrica compartida.