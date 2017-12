Una cinquantena de persones es manifesten a Tremp contra les línies d'alta tensió Foto: Plataforma

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte a Tremp per demanar el soterrament de la línia d'alta tensió que travessa una part de la ciutat. Es tracta d'una de les accions que la Plataforma Unitària Contra l'Autopista Elèctrica està duent a terme al territori afectat pel projecte de repotenciació de la línia de molt alta tensió que Red Elèctrica vol recuperar l'any 2020.Els manifestants van recórrer els carrers de Tremp en una marxa lenta fins arribar al barri del la Pedrera, més conegut com el del Porvenir, on hi ha quatre torres que passen a tocar dels habitatges.En aquest sentit, aquesta setmana, la Plataforma va instar l'Ajuntament de Tremp a obrir un expedient sancionador per danys i perjudicis contra la companyia Red Elèctrica per l’incompliment del compromís, ara fa 18 anys, de retirar aquesta línia.Endesa s'ha pronunciat recentment per rebutjar que tingués l'obligació de moure la línia. La companyia va reconèixer que van preparar un projecte tècnic per valorar el trasllat, així com els costos econòmics que suposarien l'actuació. Ara bé, segons l'empresa, va elaborar el projecte per encàrrec d'un tercer, a qui correspondria costejar l'actuació.