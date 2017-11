Durant la jornada es mostraran alguns exemples de boscos madurs situats en espais naturals de Catalunya. Foto: Martí Albesa.

Una gran part dels boscos madurs dels país es troben a l’interior d’espais naturals protegits però aquest fet no assegura la seva conservació ja que no són reserves naturals i això fa que la seva conservació esdevingui dificultosa.D’altra banda no tots els boscos madurs es troben en el catàleg de boscos singulars de Catalunya i per tant cal saber reconèixer els diferents organismes que aporten maduresa a l’ecosistema forestal. En aquesta jornada tècnica sobre Els boscos madurs en els espais naturals de Catalunya –que tindrà lloc a Can Trona , a la Vall d'en Bas, aquest pròxim divendres, 1 de desembre–, es posarà especial atenció a la fauna com a element bioindicador de l’estat de maduresa del bosc.Es mostraran alguns exemples de boscos madurs situats en espais naturals de Catalunya i en diferents bioregions del país: l’alta muntanya, la muntanya mitjana i la terra baixa i es mostrarà l’interès de deixar aquests boscos a la seva evolució natural. Finalment es realitzarà una visita guiada en un bosc madur amb finalitats terapèutiques.8.30 h Inscripció9.00 h Benvinguda dels assistents i presentacióSr. Lluís Amat, Alcalde de la Vall d’en Bas.Sr. Josep Vila, Director del Campus de Patrimoni (UdG).Sr. F. Xavier Puig, Director del PNZVG..9.30 h La fauna dels boscos madurs d’alta muntanyaSr. Pepe Guillen, Naturalista.10.15 h La fauna dels boscos madurs de la muntanya mitjana i baixaSr. Jordi Sargatal, Zoòleg.11.00 h Pausa11.30 h Boscos madurs del PN de les Capçaleres del Ter i FreserSr. Santi Farriol, Director PN de les Capçaleres del Ter i Freser.12.00 h Boscos madurs del PN del Cadí MoixeróSr. Jordi Garcia, Director del PN del Cadí Moixeró.12.30 h Boscos madurs del PN del MontsenySra. Anna Sanitjas, Enginyera forestal del PN del Montseny.13.00 h Boscos madurs del PN de PobletSr. Xavi Buqueras, Enginyer forestal del PN de Poblet.13.30 h Reserva natural de la MaçanaSr. Jean André Magdalou, Tècnic de la RN del bosc de la Maçana.14.00 h Itineraris terapèutics en boscos madursDr. Secundí López-Pousa, Neuròleg de l’Hospital Josep Trueta.14.30 h Dinar15.45 h Sortida guiada a l’itinerari forestal terapèutic “Salvador Grau i Tort”17.30 h Fi de la jornada