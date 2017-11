Probablement aquest any sigui el de la consolidació definitiva de la vespa Velutina -coneguda com la vespa asiàtica- al Baix Montseny des de la descoberta dels primers nius els primers nius a Sant Celoni i Gualba. En el decurs d'aquest any ja se n'han trobat d'altres a la urbanització Can Coll, a Riells i Viabrea, Per la zona del Pertegàs de Sant Celoni on es va trobar el primer i a Gualba mateix al centre del poble.

Precisament aquest darrer localitzat a la plaça Joan Ragué, Óscar Aldama (OAL Foto) ha fet un vídeo de com Antoni Armengol de l'empresa Anura Montseny el despenja de l'arbre primer fumigant i després tallant la branca. Per fer l'operació cal la utilització d'un camió grua.