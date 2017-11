[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DTcByICtICc[/youtube]



L'estació d'eliminació de nitrats ideada per l'empresa de Torelló Hydrokemós ha començat a funcionar de manera contínua. Durant aproximadament quatre mesos, l'Institut Català d'Investigació de l'Aigua (ICRA) n'analitzarà l'aigua resultant del procés d'electrodesnitrificació que utilitza per tal de comprovar que compleix tots els paràmetres de qualitat. Passat aquest temps i un cop realitzats, si cal, els ajustos necessaris, la planta es connectarà a la xarxa municipal i subministrarà aigua a la població.



La planta –que va ser presentada ahir pel batlle de Borrassà (Alt Empordà), Ferran Roquer, el president del Dipsalut i batlle d'Olot, Josep Maria Corominas, i la CEO d'Hydrokemós, Ruth Canicio– és annexa al dipòsit municipal d'aigua de Borrassà. Ha costat aproximadament 200.000 euros, el 70% dels quals han estat subvencionats per la Unió Europea en el marc del programa H2020 SME instrument, del projecte Watify atorgat a Hydrokemós. El 30% restant a anat a càrrec de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.



La nova tècnica que s'utilitza ha estat concebuda per l'empresa Hydrokemós, que l'ha desenvolupat amb el suport de Dipsalut. Es basa en un procés d'electrodesnitrificació que aconsegueix transformar els nitrats en nitrogen gas i oxigen. Aquests gasos es poden alliberar a l'atmosfera ja que són totalment innocus tant per al medi ambient com per a la salut de les persones. A diferència d'altres tractaments, la nova tecnologia aconsegueix eliminar els nitrats en comptes de transformar-los en altres residus també contaminants i difícils d'eliminar (salmorres de nitrats i altres sals). A més, permet aprofitar tota l'aigua, consumeix poca energia i no usa additius químics ja que fa servir com a reactius el contingut natural de clorurs de les aigües de pou. El seu cost, d'entre 0,2-0,3 euros per metre cúbic és més baix que el de les tècniques existents fins ara.

Un tècnic d'Hydrokemós a la nova planta de Borrassà. Foto: Clipmèdia.

El sistema opera en continu i a la sortida de la planta s'analitzen els paràmetres i es comprova que s'hagin eliminat els nitrats per sota de 50ppm, que és el que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Només llavors s'incorpora l'aigua ja descontaminada a la xarxa pública, per al consum humà.



La nova tecnologia ja s'ha testat amb èxit en dues proves a petita escala dutes a terme al mateix municipi de Borrassà i al de Caldes de Malavella. Ara entra en fase industrial amb la posada en ús de la planta de Borrassà, que permetrà potabilitzar uns 100 metres cúbics d'aigua del subsòl al dia. Això permetrà abastir tota la població, aprofitant l'aigua del pou municipal per al consum humà. Aquest fet no era possible degut a la contaminació per nitrats.

Es preveu que l'ús d'aquesta tècnica es vagi estenent a la resta de municipis gironins afectats per la presència excessiva i crònica de nitrats a l'aigua subterrània i que vagi acompanyada d'una reducció progressiva de la contaminació per nitrats i adobs.



Sobre Hydrokemós



Hydrokemós és una spin-off d'IQS, fundada l'any 2008 pel Prof. Dr. Josep-Alfons Canicio i dirigida per la Eng. Ruth Canicio, consellera delegada d'HYK. També és sòcia d'HYK l'empresa Abisum i Victoria Venture Capital.



La seu social d'Hydrokemós es troba a Torelló (Barcelona) i els seus laboratoris a les instal·lacions d'IQS a Barcelona. Actualment, l'equip d'HYK està format per 9 persones i compta amb l'assessorament científic del Prof. Dr. Josep-Alfons Canicio, president de Dr. canicio consulting chemist.