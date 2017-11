Xavier Garcia, (Pilars Sentís) Santi Vilanova i Pep Puig, membres de la Taula Permanent d'Els Verds-Alternativa Verda Foto: EV-AV

El president Carles Puigdemont ha decidit incloure part dels pioners del moviment ecologista català a les llistes de Junts per Catalunya. Es tracta de tres ecologistes històrics, cofundadors d'Els Verds-Alternativa Verda: Xavier Garcia (el 10 a Tarragona) i Josep Puig i Santi Vilanova (el 24 i el 28 respectivament a Barcelona)Santi Vilanova, portaveu del partit fundat el 1983, ha manifestat que “intentaran respondre a la confiança i honor que ens ha fet el president col·laborant a renovar el discurs catalanista i l’eix esquerra-dreta amb una nova visió transversal de l’economia i del desenvolupament del país. Correm el perill que la gestió del territori i dels recursos naturals caigui en mans alienes i dels nous especuladors si el front independentista no guanya les eleccions del 21-D".Xavier Garcia és un prolífic escriptor, periodista i activista vinculat als moviments de defensa del territori a Tarragona i ha recollit en diversos llibres el testimoni de les personalitats més significatives de la cultura, l’art i l’acció cívica de les terres de l’Ebre. El seu darrer assaig El Sud de nou revisitat va guanyar el II Premi Serret-Terra de Cruïlla. També, està vinculat a la secció d’Ecologia i Recursos naturals de l’Ateneu Barcelonès. És col·laborador d’El Punt-Avui.El científic Pep Puig és impulsor de la Fira de la Terra; és president d’Eurosolar i ha impulsat el projecte "Viure de l’aire del cel", un aerogenerador de 2,7 MW al municipi de Pujalt (l’Alta Anoia) amb participació popular.Vilanova va ser director de Diario de Barcelona, és president de l’associació Una Sola Terra i ponent de la secció Ecologia i Recursos naturals de l’Ateneu Barcelonès. És autor de nombrosos llibres sobre l’energia nuclear. Ha escrit L’Estat ecològic. Una proposta per a l’Estat català del segle XXI. El seu darrer assaig, Salvem els nostres volcans, amb un pròleg del president Puigdemont, sortirà el pròxim desembre. És col·laborador d’El Punt-Avui.Vilanova i Puig són fundadors de la sectorial 3E (ecologia, energia i entorn) de l’ANC i formen part del grup Constituïm que va redactar un projecte de Constitució republicana, lliurat al Parlament el maig de 2016.