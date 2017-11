El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha posat a disposició dels usuaris la nova aplicació mòbil Meteocat Alertes . Es tracta d'un servei d'informació personalitzada que avisa quan plou, en temps real, a partir de les dades de les estacions automàtiques que l’SMC gestiona a Catalunya.La immediatesa és un dels trets diferenciadors d’aquesta aplicació respecte a d’altres serveis, ja que les notificacions es generen directament i de manera automàtica a les estacions, fet que permet rebre les alertes gairebé en temps real i abans que es mostrin pels canals habituals.Activant les alertes es poden rebre notificacions quan comença a ploure o a partir del llindar de precipitació triat. Les notificacions, a més d’indicar la quantitat de pluja acumulada a l’estació, informen també de la temperatura.El funcionament és molt intuïtiu, només cal seleccionar en el mapa, o mitjançant cercador, les estacions de les quals es volen rebre les alertes, amb un màxim de 10, i es poden modificar sempre que es vulgui.L’aplicació està georeferenciada. Proporciona les dades corresponents al lloc on es troba l’usuari, amb les variables meteorològiques de l’estació més propera o amb les dades reals si es troba al mateix municipi on està ubicada l’estació.A més, es poden consultar les alertes de les darreres 24 hores i altra informació meteorològica d’interès, com la predicció o la imatge de radar de l’SMC.Aquesta aplicació és gratuïta i està disponible per Android i iOS. Actualment està en català i properament també ho estarà en castellà i anglès. En versions posteriors està previst incloure alertes d’altres variables meteorològiques.