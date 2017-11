⚠️ IMÁGENES MUY DURAS que generan vergüenza e indignación hacia los individuos que sin un ápice de empatía despeñan a un jabalí en Asturias.



Aunque quisiéramos denunciar los hechos por evidente #MaltratoAnimal, el Código Penal no protege a los animales silvestres. pic.twitter.com/dXgP2mUts7 — PACMA (@PartidoPACMA) 16 de novembre de 2017

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil investiga un vídeo penjat per un naturalista a les xarxes socials en què s'aprecia com un grup de senderistes colpegen i estimben un senglar, suposadament a la ruta del riu Cares. Segons han confirmat fonts del Seprona , la investigació va a càrrec de la comandància de Gijón, encara que aquesta ruta transcorre entre Lleó i Astúries i diversos mitjans lleonesos s'estan fent ressò dels fets."Malparits n'hi ha a tot arreu, en el món rural i en l'urbanita, aquí us deixo un clar exemple de la desafecció que hi ha per la fauna salvatge. Al nostre Patrimoni Natural. Estimbant UN SENGLAR VIU. És a la Ruta del Cares, en ple Parc Nacional dels Pics d'Europa. Una de les rutes de senderisme més conegudes del país. Espero que enxampin aquests paios o si més no els caigui la cara de vergonya, perquè judicialment parlant segur que poc o res els caurà ", afirma el naturalista Marcos López Rua al seu perfil de Facebook , on ha penjat el vídeo.El partit animalista PACMA , a través d'un comunicat, ha afirmat que aquestes imatges generen un sentiment "de vergonya i indignació cap als individus que sense gens ni mica de respecte ni empatia estimben un senglar". "Encara que voldríem denunciar els fets per evident maltractament animal, el Codi Penal no protegeix els animals silvestres com els senglars", recorden els animalistes.