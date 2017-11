Aigua Redacció / ACN | Actualitzat el 14/11/2017 a les 15:11h

Alliberen 300 exemplars de tortuga mediterrània al Parc Natural del Garraf

Una espècie que fa 100 anys, ja s'havia establert en aquest paratge

El Parc del Garraf ha rebut recentment 304 exemplars de tortuga terrestre mediterrània, espècie considerada molt vulnerable, motiu pel qual està protegida per la legislació. Es tracta d'exemplars de diferents edats, d'entre quatre i trenta anys, i totes les tortugues tenen una marca per poder fer-ne el seguiment. El Parc del Garraf ha estat el lloc escollit per fer aquest l'alliberament perquè fins a principis del segle XX havia estat un hàbitat habitual d'aquesta espècie salvatge. L'actuació, feta aquest dijous, s'emmarca en el programa de conservació de la tortuga mediterrània que des del 1992 coordina el CRAC (Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya).



Des de l’inici d’aquesta campanya de reintroducció de la tortuga terrestre mediterrània, el Parc del Garraf ha acollit més de 5.000 exemplars, alguns dels quals ja s’han reproduït en el mateix Parc. Per aquest motiu, la seva presència ja és notable en alguns indrets de l’espai natural, de manera que es recorda als visitants que si troben un exemplar no el toquin i el deixin en el seu hábitat.



La tortuga mediterrània és una espècie que pot viure fins els cent anys, i es reprodueixen per ous que enterren al terra. El perill principal de les tortugues, que s’alimenten de vegetals així com de restes d’altres animals morts, són els seus depredadors naturals, com les guineus, les fagines o també les rates. Tots formen part de la fauna habitual del Parc del Garraf.

Amb tot, el seguiment que es fa del programa de reintroducció de la tortuga mediterrània al Parc del Garraf demostra un elevat grau de supervivència respecte del total d’individus alliberats, proper al 75%.