Aigua Redacció | Actualitzat el 14/11/2017 a les 15:11h

Recullen viva una tortuga babaua de gairebé 40 quilos a la Ràpita

Va ser capturada per una barca de pesca d'arrossegament

Agents Rurals han recollit una tortuga babaua viva a Sant Carles de la Ràpita. La tortuga pesava 38 quilos i feia 88 centímetres de llargada.



L'exemplar va ser capturat durant per una barca d'arrossegament i posteriorment va ser traslladat a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) per a la seua recuperació i posterior alliberament.



Just fa quinze dies al Delta es van alliberar tres tortugues babaues recuperades a la Ràpita.



Puntualment han anat apareixent tortugues babaues -en alguns casos vives, i en d'altres, mortes- al litoral tarragoní i ebrenc , si bé ara feia cert temps que no se'n coneixia cap cas. A l'estiu va aparèixer un exemplar mort a la Platja Llarga de Tarragona.