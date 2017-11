, com a mitjà associat, se suma al comunicat de vaga general d'aquest 8 de novembre.Els treballadors deens sumem a la vaga general i a l'aturada de país convocada aquest dimecres 8 de novembre, com a acte de protesta per l’aplicació de l’article 155 suprimint l'autogovern de Catalunya, l’empresonament de més mig Govern, a més dels líders de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez i el d’Òmnium, Jordi Cuixart.Des d’aquest dimarts, a les 17.00 i fins dimecres a la mateixa hora, la nostra portada i les xarxes socials es mantindran amb informació mínima. A partir de les 17.00 del 8 de novembre, l’equip al complet i des de totes les edicions territorials, recuperarà el ritme de l’actualitat per explicar la jornada, les mobilitzacions arreu de Catalunya i les concentracions que els convocants organitzaran a la tarda.Com ja vam fer durant l’aturada de país del 3 d’octubre, els treballadors que ho vulguin podran destinar la part proporcional del sou d’aquest dia al col·lectiu Drets.cat . Es tracta d'una associació d'advocats i juristes que de forma altruista posa tot el seu esforç i professionalitat per defensar les persones a les quals se les està vulnerant els seus drets fonamentals i per assistir jurídicament els processats pel referèndum.