Xavier Garcia, (Pilars Sentís) Santi Vilanova i Pep Puig, membres de la Taula Permanent d'Els Verds-Alternativa Verda Foto: EV-AV

El partit ecologista Els Verds-Alternativa Verda, fundat el 1983 i pioner de l'ecologisme sobiranista, s'ofereix per entrar en una llista unitària per al 21-D. Aquesta és la resolució de la Taula Permanent d'EV-AV, que considera que la presència de l'ecologisme sobiranista reforçaria la candidatura, tot restant electors a altres formacions polítiques que fan servir l’ecologisme d’esquer i, en la pràctica, no fan res que demostri el seu ecologisme.A la vegada, segons el partit ecologista, ajudaria a aconseguir una majoria absoluta per recuperar els drets que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució ha tret al pobre català i al govern de la Generalitat. "Ho fem, també, davant les regressions que es preveuen a Catalunya –afegeixen al comunicat que han fet públic– contra el Pacte Nacional per a la Transició Energètica i per aturar el perill que un govern de la Generalitat controlat per la dreta unionista faciliti al Govern Rajoy allargar la vida dels reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs, degradi la gestió dels espais naturals i freni la lluita contra el canvi climàtic".Les darreres coalicions electorals en les quals va participar Els Verds-Alternativa Verda van ser amb Solidaritat Catalana per la Independència a les autonòmiques de 2010 i municipals de 2011 i amb la CUP a les municipals de l'Ajuntament de Barcelona de 2015.