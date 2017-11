Arran dels incendis forestals dels anys 90, la Diputació de Barcelona i els ajuntaments van veure la necessitat d’impulsar un programa de restauració i millora dels boscos afectats pel foc. Aquest programa es van desenvolupar a partir del 1999 amb actuacions per a la prevenció d’incendis, especialment vinculats amb la planificació i gestió associada a través d’associacions de propietaris forestals, en les zones considerades d’actuació prioritària (ZAP).

Actualment, en la demarcació de Barcelona existeix una planificació forestal que abasta un total de 300.882 ha, i des dels inicis del programa, en el que hi ha col·laborat un conjunt de 147 municipis, s’ha actuat en més de 28.800 ha de les quals unes 23.000 ha són en boscos en regeneració i amb una inversió de 22,8 M €.



Mitjançant aquest programa, anualment es gestionen unes 1.500 ha de boscos en regeneració i unes 500 ha de boscos adults dins les Zones d’Actuació Prioritària, lligades en algunes zones a projectes de ramaderies.

El diputat Jesús Calderer, en la jornada sobre planificació i gestió forestal després d’un incendi a Ódena. Foto: DiBa.

Seguiment ecològics del CREAF



La Diputació de Barcelona té un conveni de col·laboració, des de l’any 2003, amb el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) situat al campus de la UAB, que fa un seguiment dels tractaments silvícoles, amb aclarides de plaçonera de pi blanc o la selecció de rebrots de roure i alzina, amb uns resultat molt positius.



Els objectius del programa a curt i mitjà termini són continuar prioritzant les actuacions en zones afectades per incendis forestals, ja que només a la demarcació de Barcelona queden aproximadament unes 77.000 ha pendents de tractar, amb uns costos unitaris van augmentant amb el pas dels anys.



Altres accions incloses en el programa hi ha reforçar el tractament de les franges perimetrals dels 25 m dels nuclis urbans i d’urbanitzacions que marca la llei, treballant les zones contigües, així com l’execució dels punts estratègics de gestió (PEGs) i les àrees de foment de la gestió (AFGs), per tot l’àmbit del programa.