El Centre UNESCO publica la versió en Català del document de la UNESCO Educació per als Objectius de Desenvolupament Sostenible: Objectius d'aprenentatge (2017). El document sencer es pot descarregar des d'aquest vincle L’educació és la principal prioritat de la UNESCO perquè es tracta d’un dret humà essencial i la base per construir la pau i dur a terme un desenvolupament sostenible. La UNESCO és l’organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació i el Sector d’Educació lidera aquesta àmbit a escala mundial i regional, consolida els sistemes educatius i respon als reptes actuals a escala mundial a través de l’educació, amb una atenció especial a la igualtat de gènere a Àfrica.Per crear un món més sostenible i implicar-se en les qüestions relacionades amb la sostenibilitat que es descriuen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les persones han d’esdevenir agents del canvi per la sostenibilitat. Necessiten els coneixements, les competències, els valors i les actituds que els permetin col·laborar en el desenvolupament sostenible.Per això, l’educació és essencial per a la consecució del desenvolupament sostenible i l’Educació per al Desenvolupament Sostenible és especialment necessària, perquè permet als alumnes prendre decisions informades i actuar de manera responsable per a la integritat mediambiental, la viabilitat econòmica i una societat justa per a les generacions actuals i les futures.En aquesta publicació s’orienta els lectors sobre com utilitzar l’educació, especialment l’EDS, per aconseguir els ODS. S’hi identifiquen objectius d’aprenentatge, s’hi suggereixen temes i activitats educatives per a cada ODS i s’hi descriuen mètodes d’aplicació a nivells diferents, des del disseny d’un curs fins a estratègies nacionals. El document pretén ser un instrument que ajudi els responsables polítics, els encarregats d’elaborar els plans d’estudis i els educadors a dissenyar estratègies, plans d’estudis i cursos per promoure l’aprenentatge per a l’ODS.La UNESCO, com a organisme de les Nacions Unides especialitzat en educació, té la comesa de liderar i coordinar l’agenda Educació 2030, que forma part d’un moviment a escala mundial per eradicar la pobresa a través de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible abans de l’any 2030. L’educació, essencial per assolir tots aquests objectius, queda reflectida essencialment en l’objectiu 4, que pretén «garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom». El marc d’actuació d’Educació 2030 ofereix orientació per complir aquest objectiu tan ambiciós i tots els compromisos.