Imatge promocional de l'exposició al CCCB. Foto: CCCB.

Els Verds-Alternativa Verda (EV-AV) considera que els continguts de l'exposició " Després de la fi del món " al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) disfressen les arrels de la crisi ecològica local i global. La principal causa del canvi climàtic és el desgovern del planeta i la inexistència d'un tribunal internacional penal de Medi Ambient per jutjar els ecocidis que provoquen les grans corporacions energètiques, mineres, forestals i agroquímiques; com també la imposició de l’economia basada en materials fòssils i nuclears en què no es respecta el dret de la humanitat a les energies renovables.En cap lloc de l'exposició es fa referència, afegeix EV-AV, a la crisis ecològica del territori català. S'intenta conscienciar mitjançant escenografies de ficció que ens dibuixen un futur patètic per a la Humanitat.El CCCB ha defugit incidir sobre els veritables responsables de la crisi ecològica com són les institucions internacionals que continuen donant suport a un model econòmic i de desenvolupament basat a subvencionar l’extracció i crema de materials fòssils, causants de l’escalfament del planeta."Després de la fi del món" és una ocasió perduda en un moment històric com el que vivim per dissenyar un nou país, especialment quan tenim reconeguts científics en el camp de l'ecologia humana i científica (hereus del doctor Ramon Margalef, que en cap moment és mencionat pels responsables de l'exposició) i destacats experts en les energies del Sol que poden explicar de forma pedagògica la crisis ecològica i com superar-la.