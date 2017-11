Mobilitat Redacció | Actualitzat el 25/10/2017 a les 19:17h

El Parc Natural del Delta de l'Ebre renova la Carta Europea de Turisme Sostenible fins al 2021

La Federació EUROPARC ha ratificat el compromís del Parc amb el turisme sostenible, renovant per segon cop aquest certificat, obtingut el 2007

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha rebut la certificació de renovació de la Carta Europea de Turisme Sostenible per al període 2017-2021. Es tracta d’una acreditació de qualitat d’àmbit europeu que certifica el desenvolupament de l’activitat turística en un determinat territori d’acord amb criteris de sostenibilitat ambiental.



La Carta per als espais protegits és una de les línies d’actuació més importats promogudes per la Federació EUROPARC, una entitat que aglutina els parcs nacionals i naturals de 36 països europeus. Així, distingeix els espais protegits que han definit una estratègia i un seguit d'actuacions per fer compatible el desenvolupament sostenible del turisme amb les tasques necessàries de conservació i millora del patrimoni natural i cultural que es protegeix.



El Parc Natural del Delta de l’Ebre va aconseguir per primer cop aquesta acreditació el 2007, per un període de cinc anys, així com la posterior renovació el 2012. A més del Delta de l’Ebre, hi ha 5 espais naturals més a Catalunya amb aquest certificat: El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, el Parc Natural del Montseny, el Parc Natural del Montsant, i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter



Fòrum permanent d’actors implicats



El Comitè d'Avaluació d’EROPARC ha mostrat, així, la seua conformitat amb el dossier de reavaluació presentat pel Parc Natural del Delta de l’Ebre, en què s’incideix en la seua gestió, el compromís del seu personal, les empreses implicades que treballen en xarxa amb col·laboració amb el Parc, així com en les estructures del Fòrum permanent (integrat per ajuntaments, entitats públiques, associacions d’empresaris, etc.), que han facilitat la participació i la col·laboració d'un ampli ventall d'actors en les accions impulsades al Parc.



El procés per aconseguir la renovació de la Carta es va iniciar l’estiu de 2016, amb diferents reunions sectorials que van concloure amb la redacció del dossier de candidatura (febrer 2017). Després un representant d’EUROPARC va visitar el territori (maig de 2017) per verificar i comprovar sobre el terreny el contingut dels documents que conformaven el dossier.



El Parc rebrà la renovació de la certificació en un acte públic que se celebrarà al Parlament europeu el 7 de desembre a Brussel·les.