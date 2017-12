. Vuit hores més tard el total de les inversions ja superava el milió d’euros per part de 300 persones sòcies

Som Energia desenvolupa, a part de la comercialització d’electricitat verda certificada 100% renovable,

. Amb la voluntat de continuar augmentant la capacitat pròpia de producció, la cooperativa ha arribat a acords per a

la construcció de tres noves instal·lacions fotovoltaiques

, dues a Lora del Rio, a Sevilla i una a Tahal, a Almeria. La inversió que es vol recollir es destina precisament a fer front a la despesa de la construcció i posada en marxa d’aquestes plantes solars. Aquests projectes se sumen al total de les plantes que ja té en funcionament

.

per recuperar una central hidroelèctrica a Valladolid. En aquell cas, l’emissió es va assolir en menys de dues hores. Una de les novetats d’enguany és que, durant la primera setmana, s’ha limitat l’aportació màxima a 5.000 euros, per facilitar així l’accés al major nombre de persones sòcies.

ha sigut emocionant veure com en menys de dues hores es completava el primer milió d’euros, i constatar el compromís i la voluntat de moltes persones sòcies d’arreu del territori d’impulsar el nou model energètic. Esperem assolir l’objectiu total de 5 M€ en els propers dies”.

es va crear el 2010 a partir d’un projecte de participació ciutadana amb la finalitat de canviar el model energètic actual. La cooperativa de consum d’energia verda, que opera sense ànim de lucre, vetlla per la producció i comercialització d’energia d’origen renovable, i rep el suport de més de 37.000 socis i sòcies. Paral·lelament, aquest moviment social es caracteritza per la transparència en la informació i pel tracte directe, retornant el rol actiu a la ciutadania i afavorint el creixement d’una economia més social i solidària

Actualment, la cooperativa

també promou noves instal·lacions renovables a través d’un altre model d’inversió participada anomenat Generation kWh

. Aquest model d’autoproducció col·lectiva permet invertir per impulsar projectes que generin l’electricitat que usa una família o empresa durant els propers 25 anys

Novament, les persones associades a Som Energia, la cooperativa d’energia verda, estableixen una nova fita, i demostren que l’aposta per les renovables, malgrat el context normatiu hostil, és possible i necessària. La nova emissió de capital social voluntari per invertir en energies renovables per un total de 5 milions d’euros s’ha obert aquest dimecres 18 d’octubre a les 10 hL’any 2015, la cooperativa va obrir unaEn paraules de Nuri Palmada, responsable de projectes de Som Energia: “