Aquesta és la ginebra més cara del món

Nolet's The Reserve Dry Gin $701 Adler KPM Edition Berlin Dry Gin $405 The Kyoto Distillery Ki No Bi - Ki Noh Bi Cask Aged Gin $383 The Cambridge Distillery Anty Gin $283 Thames Distillers Fifty Pounds 'Cask at the Back' Aged Gin $278 Gin Sul 'Limao do Sul' Dry Gin $261 Sarti Dry Gin $259 Gin Sul 'Fogo do Sul' Spicy Goa Dry Gin $235 Salcombe Voyager Series 'Phantom' Gin $197

La ginebra més cara del món, Watenshi

En primer lloc, i per segon any consecutiu, trobem Watenshi The Japanese Angel Gin de Cambridge Distillery, amb seu al Regne Unit. Aquest any el seu preu mitjà ha sigut de 3.287 dòlars, gairebé 500 dòlars més que el seu preu mitjà l'any 2022, que va ser de 2.804 dòlars. The Cambridge Distillery Watenshi The Japanese Angel Gin $3.287En primer lloc, i per segon any consecutiu, trobem, amb seu al Regne Unit. Aquest any el seu preu mitjà ha sigut de, gairebé 500 dòlars més que el seu preu mitjà l'any 2022, que va ser de 2.804 dòlars.

Podem afirmar que els gins són una beguda molt nostrada. El més famós potser és elEl ginebre és ric en potassi i es va utilitzar inicialment per a curar malalties com els càlculs biliars, els problemes renals i l'excés d'acid úric. S'extreu ginebró (als nostres boscos n'hi ha molt-, i es macera amb altres botànics. L'espirituós acostuma a tenir uns 40 graus d'alcohol.Tot i que els seus preus no es poden comparar encara amb els del whisky (), augmenten les ginebres amb marques premium que comencen a valer força diners.