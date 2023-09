Aquest cap de setmana, segona edició de Mar de Vins a Castelldefels

Aquest pròxim cap de setmana arrenca la fira de vins de, laserà l’epicentre de la segona edició de la mostra de vins, que enguany s’allarga un dia i obrirà portes també la tarda del divendres.La fira, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels, es va presentar ahir al Castell, amb l’assistència de l’alcalde de la localitat, Manuel Reyes, acompanyat d’una delegació del consistori, que va donar el tret de sortida a la fira. A l’acte es va presentar la programació d’aquesta edició que, un any més, inclou també actuacions musicals i propostes gastronòmiques per acompanyar els vins de la mostra.En aquesta segona edició, els tastos arrenquen abans del cap de setmana. Concretament, aquest mateix dimecres 13 es podrà gaudir d’un tast maridatge de diversos cellers participants en la fira al Restaurat Solraig (19:00h).Un cop inaugurada la mostra, que obrirà les seves portes el divendres a les 18:00h, a la Sala de la República (Plaça de l’Església) es podrà gaudir d’un tast de vins del Celler Vallformosa: Tast Mistinguett, a les 19:00h. A la mateixa Sala de la República, el dissabte 16 a les 12:00h, serà el torn per gaudir d’un tast d’escumosos del món de la mà de Jordi Vallès, de Celler Vallès.La segona edició de Mar de Vins arriba també amb tastos organitzats per algunes de les denominacions d’origen catalanes. El primer serà de la mà de la DO Montsant, que presentarà els seus vins dissabte a les 19:00h. I el segon anirà a càrrec de la DO Catalunya, que organitza un tast amb els seus vins presents a la fira, diumenge a les 12:00h. Tots dos tastos se celebraran a la Sala de la República.Mar de Vins comptarà en aquesta edició amb 16 estands entre cellers i propostes gastronòmiques: Celler Puig-Batet, Celler Vallès, El Surtidor, La Fireta, La Gofreria by Cooketea, Mariona de Mar, Maset, Padró i Família, Patates Piqué, Pez Bomba, Ramon Canals, Roig Parals, Tex Mex, Vallformosa, Vinyes 7 Pams i Witty Wines.Pel que fa als concerts d’enguany, les actuacions arrenquen divendres a les 18:00h de la mà de Saama Music BCN. A continuació, Tris Tracció Band (19:30h), i tanquen el cartell D-Covers a partir de les 21:00h.Dissabte, la música amenitzarà la fira des del migdia, amb DJ Anna Ferris, i per la tarda hi ha programats tres concerts: Apocadixie (18:00h), Los Bemoles (19:30h) i Vanilla Sound (21:00h). A més de l’animació musical, hi haurà també un espai destinat als més petits amb tallers, jocs i una programació infantil específica.Mar de Vins estrena enguany polseres que ajudaran a controlar l’aforament de la fira i que suposaran una gran comoditat per als assistents, que només hauran de carregar la polsera a través de l’APP per poder tastar els vins de la mostra. La fira es posiciona així com a mostra pionera en la utilització d’aquest sistema en el món del vi, una manera molt eficient de fer marca de la fira, a més d’un sistema més sostenible.