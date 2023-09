Vinyes Domènech amb el Dia Internacional de la Garnatxa

Son 11 anys ininterromputs i Vinyes Domènech com cada any ha organitzat una sèrie d’accions amb la col·laboració dels principals restaurants i botigues especialitzades de Catalunya.

Com sempre aquesta acció es per aprofundir amb vins singulars de garnatxes com són el Teixar “Vi de Finca Qualificada” de Garnatxa Peluda, el Rita, una Garnatxa Blanca de vinyes molt velles, Empelts, una garnatxa d’altitud, el Furvus, la garnatxa seductora, el Boig per tu la lluna reflectida a la copa, el Bancal del Bosc, cupatge de garnatxes de diferents sòls i el Vi d’Àmfora la garnatxa mes silvestre d’aromes mes florals i de sotabosc

Durant aquests dies tots els clients finals que hi participin i mencionin #GRENACHEDAY2023 gaudiran del següent:

Un tast de garnatxes a mans dels diferents professionals dels restaurants i botigues.

Accés mitjançant un codi QR a l’ experiència sensorial de Vinyes Domènech “El camí de les aromes” un passeig al mig de la Reserva Natural de la Serra de Llaberia i la l influència de la biodiversitat en la singularitat nostres vins.

Sorteig de dos invitacions al sopar de la nit màgica de Gastronomia i Musica en viu amb el Pep Sala-Basic

Més de 200 establiments, entre restaurants i botigues especialitzades d’arreu de Catalunya, han col·laborat i han donat suport a la iniciativa.