Aquesta és la imatge guanyadora del Vi Novell 2023 del Celler Masroig

Elja té imatge. El jurat del concurs s’ha reunit i l’etiqueta guanyadora ja ha estat triada, una tria que ha estat per unanimitat de l’equip del jurat, format per membres del Celler Masroig i experts i professionals del disseny gràfic i la comunicació., estudiant de disseny del Prat de Llobregat. La seva proposta ha estat escollida entre les gairebé 200 propostes rebudes al llarg dels tres mesos que ha durat el concurs. Segons el jurat, els motius de la tria han estat “la vinculació de l’estètica amb les tendències en cartelleria del moment; el caràcter juvenil, informal, cridaner i provocador del disseny; el potencial relat que hi ha al darrere; i el trencament amb l’estil que s’havia seguit fins ara”.Els responsables del Celler Masroig confirmen que hi ha hagut “una enorme diversitat entre les propostes” i moltes de les que han arribat a la fase finalista han estat objecte d’un gran debat per ser “especialment sorprenents i disruptives”. “La tria no ha estat fàcil -asseguren- i hem intentat posar en valor tant el talent com la bona execució del missatge que volem transmetre amb el Vi Novell”.A partir d’ara, comença la fase de preparació i producció d’una etiqueta que ha de ser el tret diferenciador d’aquest vi tan característic del Celler Masroig i que, junt amb la festa del Vi Novell, marcaran els pròxims mesos al celler.El Vi Novell no és només vi, és una manera de donar la benvinguda a la nova collita i de celebrar el final de la verema. Un homenatge a la cultura i la tradició. L’espinjolament de la bota es porta a terme des de fa generacions, coincidint al calendari amb la celebració de Sant Martí, l’11 de novembre.El Vi Novell de Celler Masroig és tot un referent del vi català i un dels principals impulsors de la recuperació d’aquesta tradició des de fa més d’una dècada.