Cinc escumosos per celebrar l'arribada de la tardor

Que Catalunya és un país de vins no ho pot negar ningú i que a més, aquests són reconeguts arreu del món i amb bona nota, tampoc. Com a país vinícola se’n fan de tota mena, en tenim per tots els moments i ocasions. Un de molt nostrat a l’hora de celebrarque s’assembla a un que fan al nord de França on les bombolles i l’escuma el fan especial.Els caves són aquells vins que sempre estan presents en ocasions especials o quan hem de celebrar quelcom i, per aquest motiu, avui us volem recomanar cinc escumosos perfectes per celebrar l'arribada de la tardor i del bon temps.Sant Sadurní d’Anoia – DO CavaPVP: 14,95€Comencem recomanant un cava dolç i elaborat amb Malvasia de Sitges. No és gens comú, però és la nostra picada d’ullet a tal com es prenien els caves fa unes dècades. Ja ho deia aquell, per saber on anem, cal saber d’on venim.En l’actualitat, tot i que no se’n facin gaires -de caves dolços- cal tenir present que són uns bons aliats a l’hora d’acompanyar els finals de festa, el moment de les postres. Les notes a fruites madures i a confitura es perceben a primer cop de nas. I les confitures van acompanyades de sensacions a mel, fruits secs i notes caramel·litzades. En boca és fresc, persistent i en destaquem l’equilibri entre acidesa i dolçor.La part aromàtica és un bon aliat per combinar amb pastissos on la fruita i sigui present, així com amb pastes fullades de crema i fruites, o fins i tot, amb postres on la xocolata -com més percentatge de cacau millor- en sigui l’ingredient principal. La dolçor del cava contrarestarà la part amarga de la xocolata.Sant Sadurní d’Anoia – DO CavaPVP: 33,95€La casa Vilarnau, ara fa unes collites, ens va sorprendre traient al mercat un vi tranquil elaborat amb la varietat insígnia de la zona on es troben: el xarel·lo. En aquell cas era un vi fermentat en botes de castanyer.Cal dir que algunes dècades enrere, el castanyer era una de les fustes que més s’utilitzaven a la zona del Penedès. Vilarnau elabora aquest cava, on la meitat del seu xarel·lo ha estat fermentat en botes de castanyer. Posteriorment, es cria sis mesos en les mateixes botes.Les botes de castanyer li aporten aromes florals que ens recorden a la camamilla, així com una bona sensació cremosa en boca. A banda, destaquem les agradables notes especiades. Un escumós diferent, original, molt ben elaborat, que ben segur no us deixarà indiferents.Todelo – Escumós de doble fermentacióPVP: 14,50€Heu de conèixer aquest projecte per la meravellosa tasca que estan realitzant. Ruuts és un projecte que elabora vins a la vegada que planta arbres per cada caixa de vi venuda. El que proposen als seus clients -normalment restaurants- és fer-los la prova de petjada de carboni i, amb la compra dels vins del celler, planten arbres, minimitzant així aquesta petjada.Entre tota la família de sis vins que elaboren, hi ha un vi amb doble fermentació: El número sis. Un escumós cremós amb aromes a fruites blanques i flors, amb un pas de boca fluid, molt saborós, cremós i amb molt bon equilibri i acidesa.Vilafranca del Penedès – DO CavaPVP: 22€Pels més conservadors, no podia faltar un dels cellers que amb el pas del temps s’ha convertit en un clàssic, no només per l'alta qualitat dels seus Caves. Per aquells que no en tingueu constància, fa unes anyades, la marca Privat va ser adquirida per una de les grans famílies del món del vi, la família Suqué Mateu.Els coneixeu de sobres, són els propietaris del Celler Castell de Peralada. Us presentem una de les darreres bombolles que han tret al mercat, el Privat Atelier. Un cava Gran Reserva -amb trenta mesos de criança-, elaborat amb xarel·lo.És el cava més sofisticat del celler, elaborat només a les millors anyades. Un escumós orgànic, ecològic i de guarda superior. Hi trobareu flors, mantega i fruita de pinyol tipus préssec o pruna. Destaquem també la part torrada i de fruits secs de la seva criança en ampolla.Torrelavit – DO CavaPVP: 9 €En la nostra selecció particular no en podia faltar un de rosat, pels amants d'aquest tipus d'escumosos, que cada dia guanyen adeptes.Un cava elaborat amb tres raïms diferents. Una trilogia que li atorga al Rosè de Segura Viudas un atractiu color a maduixes amb connotacions que ens recorden al salmó i també a la pell de ceba.En nas destaquen les fruites vermelles. Groselles i gerds combinats amb roses i violetes. Un cava suculent, fresc i viu en boca. Proveu de beure'l a la part final d'un àpat, per desengreixar xocolates, cremes i, òbviament pastissos amb fruites.També us anirà perfecte per combinar amb diferents aperitius. Un cava ben elaborat, versàtil, que val més del que costa.