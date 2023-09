L’INCAVI participa en un dels fòrums econòmics més importants de l’Europa central

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), representat per la seva directora general, Alba Balcells, ha participat, per primera vegada, en el Fòrum Econòmic celebrat a Karpacz (Polònia), un dels més importants de l’Europa central. Balcells, ha donat a conèixer el vi català en la seva ponència a la taula rodona: Wine Industry Today: Between Tradition and the Challenges of Modernity difonent el missatge que “A Catalunya el vi és cultura”.



Balcells ha despertat l’atenció dels assistents amb el llegat mil·lenari que suposen els 2.700 anys de trajectòria de la viticultura a Catalunya per després contextualitzar amb dades de sector: “Més de la meitat de municipis catalans compten amb cultiu de vinya. Som líders en producció ecològica i la majoria de la superfície plantada de les nostres vinyes compta amb varietats locals i patrimonials, fet que atribueix una identitat única als nostres vins”, ha assenyalat Balcells. Això, ha afegit, “no és important només pel sector vitivinícola, sinó que distingeix i cohesiona el conjunt del nostre territori, els nostres paisatges i, en definitiva, la nostra societat”.



A continuació, i tenint en compte, que aquesta cimera aplega més de 5.000 professionals del sector econòmic-financer internacional, la directora general ha destacat la importància de la indústria vitivinícola a Catalunya. Un territori que compta amb la diversitat i la riquesa de 12 Denominacions d’Origen, més de 750 cellers, 1.400 MEUR de volum de negoci i que exporta a més de 150 països, entre els quals s’inclou Polònia.



Polònia, un país emergent, una oportunitat pel vi català



La taula, moderada pel sommelier i periodista del sector del vi, Wojciech Giebuta, estava formada també per Tiina Alakula-Kuuler, propietària, viticultora i enòloga del celler més antic d'Estònia, que té un paper actiu en unir els cellers locals des de la seva tasca dins del consell assessor de l’Associació de la ruta del vi d'Estònia (Eesti Veinitee Association), i per Radosław Grzelak, representant polonès del celler Winnica Katarzyna de la Baixa Silesia qui ha destacat el potencial i la vertebració de Polònia en aquest sector.



El mercat del vi polonès es troba en expansió i la seva producció és escassa per cobrir la demanda, el que suposa una bona oportunitat pel vi català, sobretot pels vins blancs i pels escumosos. Segons dades de Prodeca, Polònia és el 16è mercat de destí mundial del vi exportat per Catalunya. El nostre país ha exportat a Polònia, en el primer semestre de 2023, vins i escumosos per valor de 3,64 M€ i un volum de 1.892,12 tones. Aquesta xifra respecte del mateix període de 2022 representa un increment del 22,97% en valor i del 29,99% en volum.