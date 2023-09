Jean Leon acull una exposició d'Antonio Hervás Amezcua

El celler Jean Leon torna a submergir-se en el món de l’art i acull l’exposició de l’artista multidisciplinari Antonio Hervás Amezcua, pintor, gravador i escultor d’origen andalús establert a Catalunya. Amb el nom Espais mítics, la mostra proposa al visitant un viatge artístic a través de l’oli, l’escultura i l’aquarel·la per llocs físics, simbòlics i literaris amb un conjunt de peces de gran bellesa, que combinen la força del color i una textura matèrica amb matisos poètics.



Les aquarel·les exposades formen part del llibre artístic ‘Entretrés’, que ha creat el pintor juntament amb la poetessa Lola Irún i l’escriptor José Luís Atienza i que parla del pas del temps i de la vida, des de la passió per la pintura, la literatura i la idea que les arts han de practicar el mestissatge. L’obra d’Hervás, que domina un ampli ventall de gèneres i tècniques que van des de la pintura i el gravat, a l’escultura, l’obra mural i l’orfebreria, ha estat exposada en països com Brasil, Estats Units, Islàndia, Alemanya, Finlàndia i Israel.



L’acte d’inauguració tindrà lloc el proper divendres, 29 de setembre, a les 19 hores, amb la presència de l’artista. L’acte consistirà en una visita guiada de l’exposició i la presentació del llibre Entretrés per part dels autors, i culminarà amb una degustació de vins Jean Leon i una selecció de formatges artesans. L’accés és gratuït tot i que cal reserva prèvia. El llibre és a la venda al celler.