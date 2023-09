Al costat mateix de la geladeria, l'empresa obrirà a mitjans d'aquest mes un local que oferirà sandvitxos (bikinis) salats i calents. Des del bikini de pernil i formatge, passant per la tòfona, fins a oferir sandvitxos amb opcions vegetarianes.«Tot això molt Rocambolesc, però no allunyat d'una visió clara per continuar alimentant la creativitat i el nen que tots portem a dins. En aquesta ocasió, reflexionem sobre els límits de la creativitat a través del llenguatge. És una nova 'operació biquini' per completar la 'dieta del cucurutxo' de Rocambolesc», comenten des de l'empresa.El petit dels germans roca, copropietari del Celler de Can Roca, i la pastissera Alejandra Rivas, inauguraran el local situat al número 6 del carrer Hortes, al centre de la ciutat, el pròxim 15 de setembre.