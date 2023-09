Especial Macabeu 2019 i l'Especial Garnatxa 2018, els nous vins d'Oller del Mas

L'Especial Macabeu 2019 és fruit de la parcel·la Quintanavella, una parcel·la plantada el 1987 després del devastador incendi de Montserrat el 1986. Aquesta vinya, la més antiga de la finca, emergeix com un testimoni viu de la perseverança i la vitalitat. Un vi blanc monovarietal, 100% Macabeu, criança subtil en fusta durant sis mesos i amb un repòs en ampolla de més de 40 mesos.



La fermentació subtil del macabeu en fusta aporta complexitat i estructura. Tan sols han sortit 1.694 ampolles. “Una vinificació que teníem moltes ganes de treure al mercat. La parcel·la més antiga, embotellada. L'elaboració fou simple, al final és expressar una parcel·la marcada per l'equilibri. Ha valgut la pena esperar”, comenta Carles Muray, l'enòleg.



L'Especial Garnatxa 2018 és un homenatge a la versatilitat d'aquesta estimada varietat que s'estén per tota la península Ibèrica i la regió mediterrània. Plantada a la parcel·la Baltasar (honor a un dels parcers que tenia antigament l’Oller) a la zona més elevada i inclinada de la Finca, es presenta com una expressió única del sòl. 100% Garnatxa Negra, amb una criança en fusta i dipòsit de ciment durant quinze mesos i amb un repòs en ampolla de quaranta mesos. Només hi ha disponibles 1.633 ampolles.



“Diuen que embotellar els vins en Lluna 'apagant-se' és positiu per la guarda", comenta Muray, que prossegueix "la garnatxa negra, combinada amb pendents del 15% i un sòl franc-arenós molt disgregat, ens mostra una cara molt subtil. A la vegada, la fermentació va ser espontània i això ens va dur a obtenir encara un vi més autèntic”.