La DO Montsant veremarà un terç menys que l'any passat per la sequera

La verema a la Denominació d’Origen Montsant va començar oficialment el 17 d’agost, tot i que la primera setmana del mes alguns cellers ja van registrar les primeres pesades. Des del Consell Regulador asseguren que es troben davant de la verema més primerenca registrada a la DO, avançant-se fins a una setmana respecte a les darreres campanyes, que ja anaven de per si més avançades.



Tant és així que a la DO Montsant ja hi compten amb 2,2 milions de quilos entrats. L’any passat, per aquestes mateixes dates, les xifres estaven al voltant del milió de quilos. .



Amb aquests registres, la DO Montsant preveu una disminució de la producció que podria estar al volant del 35%, el que equivaldria a un terç de la producció en comparació amb la verema 2022, si bé és cert que la passada campanya va ser especialment bona pel que fa a producció.



La sequera és el principal motiu d’aquesta disminució en la producció. A finals d’agost, les pluges acumulades en tot el 2023 a les diferents estacions meteorològiques eren inferiors als 200 litres. Un fet insòlit a la DO Montsant i que explica en gran part l’afectació de les vinyes.



Aquesta mateixa sequera és la que està afavorint la qualitat del raïm, ja que ha ajudat a evitar les malalties associades a la humitat. Així mateix, cal remarcar que enguany el 70% de les vinyes adscrites a la DO Montsant ja són treballades amb tècniques de confusió sexual. Arribar a aquestes xifres en una zona com la DO Montsant, on la gran majoria de les parcel·les són petites i pertanyen a molts viticultors, és tot un èxit, i ara permet veure els seus resultats, ja que el bon estat sanitari del raïm demostra que és una tècnica efectiva.