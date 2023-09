​Poboleda celebrarà dissabte la XXIIIa Festa del Vi i la Verema a l’Antiga

Poboleda celebrarà aquest, una de les clàssiques i tradicionals en el marc del calendari festiu de les viles de la DOQ Priorat. Els actes arrencaran a quarts de vuit del matí amb la sortida cap a la vinya i l’inici de la collita.El pregó de la festa, previst a tres quarts de deu del matí, donarà inici oficialment a la celebració i a la premsada del raïm, que es celebrarà davant la cooperativa. El tast de vins també arrencarà aleshores: vint-i-set cellers de la DOQ Priorat hi participaran instal·lant-se als portals de les cases pairals del poble, una excel·lent oportunitat per a tastar i poder adquirir els vins que elaboren.Coincidint amb la, el Portal acollirà un espai familiar amb activitats i tallers per al públic més familiar; la plaça de l’Església serà l’escenari de concerts de música i a la zona de la carretera, al costat de la Cooperativa, s’hi instal·laran diverses food trucks.La festa és organitzada des de l’Ajuntament de Poboleda compta amb el suport del Consell Regulador de la DOQ Priorat, l’Incavi, Unió i la col·laboració de la Diputació de Tarragona, Costa Daurada, Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. PDR 2023 Wine in Moderation.