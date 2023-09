Alerta europea per un possible pollastre contaminat: detecten dos brots de salmonel·la

Alerta europea per dos brots de salmonel·la. El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC) ha alertat del pollastre com a possible detonant dels 134 casos registrats per aquest tipus de malaltia. En el darrer any s'han registrat dos brots, un de danès i l'altre austríac amb afectacions en 11 països de la Unió Europea. En aquest sentit, Alemanya ha començat a investigar-ne les causes i tot apunta al pollastre com a possible punt zero de la contaminació.



De fet, Dinamarca i el país germànic han encetat una sèrie d'entrevistes d'on s'han extret 97 casos d'aquesta infecció microbiològica. La majoria de positius estan entre els 10 i 98 anys i van assegurar haver consumit o pizza o kebab amb pollastre. El segon brot prové a Àustria, on la salmonel·la ha tingut afectacions més greus: a l'agost es va anunciar un mort arran del brot. El primer cas es va detectar el març d'aquest 2023 i, per ara, han sortit noves infeccions fins al mes de juliol. França, Noruega, Eslovènia o Suècia.



Tant el brot danès com l'austríac han afectat homes i dones. Una de les constants és que els casos aïllats tenen canvis genètics que fan rebutjar la ciprofloxacina, un dels antibiòtics més comuns per combatre la infecció microbiològica. Així, han hagut de fer servir tractaments alternatius per fer-hi front.