​La DO Empordà veremarà una bona qualitat tot i la sequera i els cabirols

Els ceps venen carregats de raïms, però les poques pluges registrades han minvat el seu creixement i el gra és més petit de l’habitual



Verema a Mas Llunes

Els cellers de la, començant a collir les varietats primerenques, com el moscatell de gra petit i alguna varietat blanca i negra. La campanya s’ha iniciat en les dates tradicionals, al voltant de mitjans del mes d’agost. El gruix de la producció -garnatxes i carinyenes- es veremarà durant el setembre, i es preveu que la campanya s’acabi a l’octubre.Els viticultors empordanesos afrontenque faran disminuir la producció d’enguany. Com a contrapartida, el fruit està molt sa en una campanya que s’ha caracteritzat per la manca de problemes sanitaris. Els cellers preveuen collir un raïm de molta qualitat en la línia de les darreres campanyes.La manca de pluges ha estat una constant tant a l’hivern com a la primavera, però aquesta situació s’ha agreujat encara més durant l’estiu amb un dels nivells de precipitacions més baixos que es recorda a la zona. Només les pluges registrades durant el mes de juny han evitat que les plantes patissin un estrès hídric extrem que hauria compromès la collita d’enguany.Un altre dels motius que minvaran la collita d’aquest any és la. Una problemàtica que en els darrers anys s’ha vist agreujada justament per la sequera que ha provocat que aquests animals busquin a les vinyes i altres conreus l’aigua i el menjar que no troben a les muntanyes. El Consell Regulador de la DO Empordà torna a reclamar a les administracions mesures per evitar aquesta situació que es repeteix cada any.Ara mateix és difícil calcular quina serà la collita final d’aquesta campanya, ja que dependrà de les condicions meteorològiques de les properes setmanes que marcaran l'evolució de la maduració del raïm i determinaran el volum final de la verema 2023 a l’Empordà.Les previsions inicials del Consell Regulador de la DO Empordà apunten queque és d’uns 60.000 hectolitres. Aquesta disminució és molt heterogènia amb finques que produiran al voltant de la mitjana i d’altres que estan molt per sota de la seva producció habitual.Davant les dificultats d’aquesta campanya, els cellerers han aplicat diverses mesures amb l’objectiu de garantir la millor producció possible. Una de les més esteses és l’eliminació d’una part dels raïms dels ceps per garantir que els grans que es deixen a la planta madurin en millors condicions i tinguin una millor qualitat. En alguns casos, els viticultors també han decidit avançar la verema per evitar que senglars i cabirols es mengin la collita.