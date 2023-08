​Família Torres lidera un projecte per aconseguir cultius sostenibles, resilients i eficients

Un total de 15 entitats espanyoles, que inclou 8 empreses agrícoles i tecnològiques i 7 centres de recerca, participen en el projecte de recerca i desenvolupament SmartCrops 5.1, que se centra en la digitalització i sostenibilitat del sector agrari per augmentar la seva competitivitat i adaptació al canvi climàtic.



Sota el lideratge de Família Torres, l'objectiu general del projecte és estudiar com l'aplicació de les tecnologies intel·ligents com els bessons digitals (rèpliques virtuals de productes o processos que tenen lloc en la realitat) poden ajudar a gestionar els cultius de forma més sostenible, resilient i eficient, disminuint el consum de recursos hídrics i subministraments i optimitzant l'ús del material vegetal.



L'augment de temperatures i l'agricultura intensiva estan accelerant la desertificació del sector agrari espanyol: gairebé el 50% del territori es troba en risc de desertificació i la previsió per a l'any 2050 és que aquest percentatge arribi al 67%.



A més, Espanya té el major índex d'estrès hídric d'Europa (33%) per l'escassetat de precipitacions, sent el sector agrari el més afectat en ser el que més aigua consumeix (prop del 70% del total). Davant d' aquesta situació i la necessitat d'impulsar la transformació digital i el desenvolupament sostenible de les empreses agrícoles, SmartCrops 5.1 pretén plantejar solucions per fer front als grans reptes als quals s'enfronta el sector agrari i oferir un full de ruta per aconseguir una producció agrícola tecnificada i centrada en la sostenibilitat, l' eficiència i la regeneració.



El projecte compta amb un pressupost al voltant dels 6 milions d'euros, cofinançats per la Unió Europea i pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic i la Innovació (CDTI Innovació) - amb fons FEDER, a través del Programa Operatiu pluriregional de Creixement Intel·ligent 2021-2027, en el marc del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial Nacional (CIEN).



Sobre SMARTCROPS 5.1



SmartCrops 5.1 és un projecte d'R+D col·laboratiu que té com a objectiu principal investigar i desenvolupar noves eines digitals, tecnològiques i agroecològiques per a la producció sostenible i resilient de cultius llenyosos i hortícoles en climes semiàrids i en condicions de canvi climàtic.



El consorci que el desenvolupa està compost per 8 empreses del sector agrotecnològic i de la producció agrícola (Família Torres, Trops, Hispatec Erpagro, Polvoritzadors Fede, Cortijo Guadiana (Grup Castell de Canena), Prima Ram ,Florette Ibérica i Bodega Matarromera) i 7 centres de recerca nacionals (Centre d'Investigacions sobre Desertificació-CIDE-CSIC, Universitat d'Almeria, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA, Fundació FIDESOL, Fundació Air Institute, Universitat de Burgos i Estació Experimental Institut d'Hortofruticultura Subtropical i Mediterrània "La Mayora"-IHSM La Mayora-CSIC).