Serà la pròxima setmana, depenent de la maduració del raïm, quan es veremarà el xarel·lo vermell que produeix el vi jove Autora. "La verema és el moment on el viticultor, el veremador i l'enòleg uneixen esforços i on un munt de sentiments es barregen: nervis, incertesa, però sobretot il·lusió", comenta la seva creadora, la Gemma Flaqué (Cava Bertha).Una verema que es presenta primerenca i desafiant a causa d'una sequera que ha afectat greument el territori, però "amb l'emoció de compartir una notícia que ens omple d'alegria", comenta. I prossegueix "aquest any, la verema de la varietat xarel·lo vermell del vi Autora, anirà a càrrec d'un grup de dones valentes i guerreres que han superat un càncer o bé estan en plena lluita per combatre'l. La seva determinació i el seu coratge són una inspiració per a tots nosaltres a cava Bertha i els hi volem dedicar un matí sencer".L'activitat consistirà aensenyar a totes les dones que han patit o que pateixen càncer com tallar el raïm. Seguidament, hi haurà una visita a les caves, amb la nova premsa, per mostrar què és el most flor i per ensenyar els secrets del vi abans que arribi a les botigues.L'activitat acabarà amb un esmorzar (brunch) al jardí del celler."L'activitat és gratuïta i ens agradaria molt conèixer a pacients oncològics que hagin patit un càncer de mama", comenta la Gemma. "Comptem amb la presència de la Gemma Manzanero, infermera i experta en càncer de mama. Volem implicar a dones que han fet o estan fent quimioteràpia en el procés d'elaboració del vi, perquè qui millor que elles, que han viscut en primera persona aquesta malaltia, saben de la importància de la investigació.Els beneficis de la venda d'Autora, un vi jove, fresc, amb notes de fruita blanca i cítrics, aniran destinats al. Amb cada ampolla d'Autora que adquiriu, contribuireu amb la investigació contra el càncer i recolzareu la lluita de totes aquestes dones.Per més informació, poseu-vos en contacte amb la Gemma