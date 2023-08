Inici de verema a la DO Catalunya amb previsió de collir un 30% menys de raïm

Les primeres estimacions de verema apunten a unacom a conseqüència de la sequera que, tot i ser desigual en les diferents zones de producció de la DO Catalunya, apunten a reduccions severes en alguns territoris. En termes globals, i provisionalment,Malgrat la verema 2023 a la DO Catalunya s’ha iniciat fa pocs dies i en aquests moments només suposa un 13% de la collita anterior, ja és un fet que la sequera acumulada durant més de 2 anys ha incidit negativament en el desenvolupament vegetatiu dels ceps, força limitat en alguns casos.Aquesta menor superfície foliar, unida a la sequera persistent, ens porten a fer unes estimacions de producció de raïm clarament a la baixa, en especial a les zones de l’Empordà, bona part del Camp de Tarragona i el Penedès, que en algunes vinyes s’arriba a preveure entre un 50 i un 80% menys. D’altra banda, més al sud del país, a la Terra Alta, on la pluviometria ha estat més generosa i on en general, també el regadiu està més estès, s’espera una producció molt similar o inclús superior a la de l’any passat.A dia 22 d’agost, els cellers ja han veremat més de 5,7 milions de kg de raïm amb aptitud DO Catalunya, xifra que suposa més d’un 13% del total de producció de la collita anterior. Entre les varietats de raïm blanc cal citar el chardonnay, la garnatxa blanca i el macabeu; i entre les negres, el merlot.L’onada de calor que estem patint aquests dies (quarta setmana d’agost), podria contribuir a una reducció de la producció encara major. Una altra possible conseqüència serà sobre el ritme de recol·lecció, que probablement es veurà incrementat amb una activitat dins del mes d’agost més gran de l’habitual. Tanmateix, convindrà seguir la meteorologia de les properes setmanes i mesos per determinar las conseqüències finals sobre la producció d’enguany.Es tracta d’una verema complicada i marcada per la sequera però no hi ha cap incidència destacable pel que fa a malalties ni plagues, de tal manera que l’estat sanitari del raïm és molt bo, i s’apunta a una producció de qualitat.