Loxarel collirà entre un 50% i un 60% menys de raïm per la sequera

L'equip de collidors i collidores de Loxarel van iniciar aquest dimarts 16 d'agost, Sant Roc, la verema 2023, una de les més escasses que es recorden fruit de l'episodi de sequera històric que està patint de manera molt especial tot el Penedès.L'inici de la verema s'ha concentrat a les vinyes de macabeu que envolten la, a Vilobí del Penedès, i és previst que continuï aquestes pròximes setmanes amb les varietats xarel·lo i chardonnay i la resta, i fins a la primera quinzena d'octubre amb la collita de la parellada o montònoga a les vinyes d'alçada del Pla de Manlleu.Les analítiques dels primers quilos collits de macabeu confirmen que el gra del raïm és molt més petit de l'habitual per la manca d'aigua, però amb un molt bon aspecte sanitari i molt bona acidesa (10.6 grau probable i 2.95 PH).Josep Mitjans, enòleg i copropietari de Loxarel juntament amb Teresa Nin, destaca que malgrat la forta incidència que ha tingut la sequera extrema sobre la vinya en general, les vinyes de Loxarel en particular han resistit millor la falta d'aigua, i ho atribueix tant als tractaments biodinàmics com a l'ús de preparats concentrats d'algues que han reforçat la vegetació del cep i la fulla.Josep Mitjans insisteix que aquest episodi de sequera és excepcional i que si la situació no es reverteix, cosa força improbable davant la nova realitat climàtica, les conseqüències per a la vinya poden ser catastròfiques. "", assegura l'enòleg de Loxarel.En aquest sentit, apunta que caldrà estudiar la implantació de noves tècniques de cultiu, la introducció de varietats més resistents a l'escassedat hídrica i apostar pel trasllat de les vinyes en zones de muntanya més elevades i on les temperatures es mantenen més estables. L'episodi de sequera extrema ja va obligar també a suspendre a principi de juliol la tradicional poda en verd que fa el ramat a les vinyes de Loxarel, ja que l'escassa vegetació dels ceps desaconsellava l'entrada de les ovelles i les cabres.