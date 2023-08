«Joc de Cartes», la pota de pop dura i l'arròs sec d’entrecot

Aficionats!

Aquest cop el tema del concurs sembla fet a mida per la polèmica dels últims dies, aquests turistes catalans (Núria i Adelina) que han anat a Etiòpia i en tornar han fet unes declaracions als mitjans que no fan més que avergonyir-nos.



Unes persones amb què es demostra que la ignorància no sempre es cura viatjant, que amb diners a la cartera potser han anat a tot arreu, però han tornat sense entendre absolutament res. En comptes de fer-se fotos amb nens d’Etiòpia, podrien també anar a fer-se fotos amb nens del Port de la Selva per penjar-les a Instagram amb un peu de foto tipus “se’ls veu tan feliços amb tan poca cosa, o bé sempre tenen un somriure a la cara”. I ni així ho entendrien.



Però no ens desviem del tema: avui amb cuina de km 0 tenim l’esperança que no surti cap pota de pop. Recordeu això perquè més endavant serà important. Comencem.



Restaurant Port de la Cala Canyelles, Lloret de Mar.



José Delgado i Laura Calventus són el cuiner i la cap de sala d'aquest restaurant que ofereix cuina mediterrània de proximitat fusionada amb cuina japonesa i tailandesa i amb alguns tocs de sabor de la cuina marroquina i hindú. O sigui cuina mediterrània amb japo i thai, amb alguna cosa del Marroc i de l’índia. Però no patiu, totes les espècies són de proximitat.



A la seva carta el primer que apareix és un plat de Paletilla ibèrica de bellota; de km 0; concretament d’una granja porcina integrada de Vidreres. Sí, sí, sí. Al cuiner se’l veu bona persona i al programa s’ha demostrat que veritablement ho és. De fet, és millor persona que cuiner.



En aquest restaurant ja ha aparegut la primera pota de pop del programa, i a més a més, immenjable de dur com era; un arròs sec d’entrecot de vedella... Això dels arrossos amb coses a sobre a mi sempre m’han semblat un plat combinat. Tot i que les postres pintaven millor, és el primer restaurant a descartar d’avui.



Restaurant Decler, Blanes.



Adelaida da Conceiçao (cap de cuina) i la seva filla Patty (cap de sala), que gestionen el restaurant Decler. La Patty sembla més que es mogui en una passarel·la de moda que no pas a la sala d’un restaurant, però mira, se’n surt prou bé.



S’ha de dir que tot i que els plats que han presentat es veien prou bé, amb especial esment a les postres, tampoc és un restaurant que jo agafaria el cotxe per anar-hi expressament. Han begut un Corpinnat de 19 €.



Aquesta parella ha acabat el programa fent-se un peto a la boca. No he entès mai això de fer-se un pico entre pares i fills. Però jo soc molt especialet.



Restaurant Can D'oru, Tossa de Mar.



Aquí trobem a l'Érik Sureda, que gestiona el restaurant Can D'oru, juntament amb César Giménez, el segon de cuina del restaurant. L’Erik només obrir la boca a la presentació inicial, ja ens ha caigut malament a tots, indicant que estàvem possiblement davant del cretí del dia, amb la seva cara com de sobrat acabat de llevar que no pot ni obrir els ulls del tot: però aquesta cara l’ha mantingut durant tot el programa: és la seva de sèrie.



De totes maneres, amb el que ha fet més mal ha sigut amb el seu català, que a cada tres frases hi encabia alguna paraula que feia sagnar les orelles de l’audiència. I pel que fa al seu company, podríem dir que estaven fets l’un per l’altre; dues persones que s’atreveixen a anar pels puestos amb dessuadora amb caputxa... Quan algú vesteix així és que la vida ja li és absolutament igual.



A la taula tot han estat decepcions, tant en la presentació, com en el resultat dels plats. Com que durant tot el programa han actuat amb supèrbia, ara això els ha passat factura. Aquest seria el segon restaurant a descartar d’avui. Han begut un cava de 28 €.



Per tant, el guanyador d’avui ha estat el Decler de Blanes.

Que s’acabi l’estiu ja.