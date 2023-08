El vins DO Montsant, amb el Festival Terrer de cultura, paisatge i vi

La DO Montsant tornarà a ser present un any més amb la voluntat de continuar donant suport a les expressions culturals arreu del territori. L’escenari Montsant es trasllada enguany fins a l’Ermita de les Pinyeres, al Masroig, per acollir les actuacions de Carla Motis & Belén Bandera i Da Souza. La cita serà el dissabte 26, i arrencarà a les 20h amb l’actuació del duet format per la cantant Belén Bandera i la guitarrista Carla Motis, que oferiran als assistents la seva singular proposta jazzística.



A les 22h serà el torn del grup mallorquí Da Souza. Amb un so fresc, combinen influències que van des de ritmes llatins més moderns fins al pop i el rock més clàssic.



La jornada es completarà amb una acurada selecció de vins de diferents cellers de la DO Montsant, que maridaran tot el vespre, i que acompanyaran també la proposta gastronòmica per gaudir entre vinyes.



Els vins Montsant continuaran presents al llarg del Festival



A més d’en l’escenari de la DO Montsant, els vins Montsant estaran presents al llarg de tot el festival, maridant diferents propostes musicals arreu del territori. Així, el dijous 12 d’octubre, els vins del Celler Masroig maridaran el concert de Magalí Datzira a La Torre de Fontaubella. Serà a les 19h al Sindicat. Aquella mateixa setmana, dissabte 14, l’epicentre del festival es trasllada fins a l’Ermita del Loreto d’Ulldemolins amb el concert d’Elisabeth Roma & David G. Aparicio. Els vins aniran a càrrec dels cellers del municipi: Agrícola d’Ulldemolins i Celler Serra Major.



L’11 de novembre, Els Guiamets tornen a acollir el Festival Terrer. Serà al Casal de l’Olivera, a les 19h. La música la posarà Fetus, i els vins aniran a càrrec de Celler Cal Bessó, Estones Vins, Cellers Unió i La Placeta. I el cap de setmana següent, dissabte 18, el Festival arribarà fins al Teatre de Cabacés, on actuaran Los Fumero (19h). Els assistents podran maridar la seva música amb els vins de Mas de Les Vinyes.