Caminada de verema el pròxim 3 de setembre a Albet i Noya

Amb l'arribada de la verema,, ofereix una experiència única pels amants del senderisme i la bona gastronomia. Per celebrar aquesta època de l’any tan especial, s'ha organitzat, el diumenge 3 de setembre, una ruta que conduirà als participants a través de les finques més desconegudes i alhora més emblemàtiques d'Albet i Noya:Aquesta aventura combina natura, història, esport, gastronomia i, sobretot, l'essència única dels vins d'Albet i Noya., es podran degustar alguns dels vins més especials del celler, entre ells el Clàssic Penedès amb 10 anys de criança El Corral Cremat, distingit durant dos anys seguits com un dels 50 millors vins del món segons la revista Decanter. A cada una de les parades, s’oferiran també tastets singulars de gastronomia seleccionats i comentats per l’empresa penedesenca Caram Caram.Una part essencial d'aquesta ruta serà contemplar el patrimoni cultural que s'apreciarà al llarg del recorregut. Els participants tindran l'oportunitat explorar el caràcter 100% Muntanyes d'Ordal, amb les seves vinyes entre boscos i diferents exemples de marges i barraques de pedra seca, patrimoni immaterial de la humanitat segons la UNESCO.Però la festa de la verema no s’acaba aquí i, ja sigui per recuperar forces o per aquells que no tenen ganes de caminar, a partir del migdia, al celler de Sant Pau d’Ordal hi haurà festa amb música en viu i una fideuà popular elaborada per la xef de la casa Aina Martín.Aquesta activitat està englobada dins la Festa de la Verema del Consorci de Promoció Turística del Penedès que proposa un bon grapat d’experiències gastronòmiques durant tot el mes de setembre.El. El preu del dinar al celler és també de 40€. Hi ha un descompte especial per tots aquells que s’apuntin a la jornada completa.