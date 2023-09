Set vins amb varietats tradicionals catalanes que has de conèixer

Xarel·lo

Macabeu





Macabeu recomanat: 3 macabeus, d'Albet i Noya

Muscat

Garnatxa Negra

Carinyena o Samsó

Trepat

Catalunya és un país ric en tradició i cultura vinícola i té la sort de comptar amb una àmplia varietat de raïms tradicionals que donen lloc a vins únics. Aquests raïms són autòctons perquè històricament s'han adaptat millor al nostre sòl i al nostre clima.Us descobrim sis de les varietats de raïm més emblemàtiques de Catalunya, amb les seves corresponents recomanacions de vi. Tres varietats blanques i tres negres. Una fruita que s'ha adaptat perfectament als sòls i climes de la zona i que, un cop fermentada, ens hi transporta a cada glop. Una bona manera de descobrir Catalunya oi?és una varietat que s’adapta molt bé a tota mena de sòls, tot i que no és recomanable en terrenys humits i fèrtils, ja que pot manifestar un excés de vigor. Tot i que és una de les varietats principals a Alella o al Camp de Tarragona, és majoritària a la DO Penedès.Aquesta varietat ofereix vins joves frescos, vins de criança complexos i vins base per elaborar cava. Desplega una gamma àmplia d'aromes florals, afruitats i herbacis. Des de notes de fruita blanca, fonoll, notes cítriques... I produeix vins amb bona acidesa.Un xarel·lo que fermenta i es cria cinc mesos en àmfores d'argila de 1.000 litres. Un vi molt varietal, amb la untuositat i el volum en boca de la criança, però que respecta totalment les característiques del xarel·lo gràcies al recipient utilitzat per la seva criança. Un vi herbaci amb tocs de fruita blanca madura."El xarel·lo és la màxima expressió del Penedès: és l’essència del celler. De fet, el xarel·lo és el que dona nom al celler. El xarel·lo d’àmfores s’elabora amb raïm que prové del camp d’aviació republicana, ubicat a la finca de Cal Mayol, a la plana del Penedès. Aquesta finca ofereix un sòl calcari que ressalta les característiques salines i minerals de la varietat. A Loxarel elaborem el xarel·lo en àmfores perquè aquest envàs transmet i potencia les característiques de la varietat".El Macabeu és una varietat molt productiva que dona vins de moderada acidesa però de bon grau alcohòlic. Amb les seves notes florals i de fruita blanca, aquesta varietat ofereix vins frescs i agradables. Si els vins fan criança, assoleixen un bon cos i notes de fruits secs i compotes.El 3 Macabeus prové de tres vinyes de 51, 56 i 64 anys. És un macabeu fragant, molt fresc, amb notes de fruita blanca com la pera i la poma i notes florals i cítriques. Combina perfectament amb molts plats tant de mar com de muntanya.“En aquestes tres vinyes de macabeu vam trobar que els sarments del cep eren molt prims i això també feia uns raïms anormalment petits. Una peculiaritat que ens dona un macabeu molt característic, especial i diferent i vam pensar que, més que fer-ne escumosos, valia la pena que els nostres clients el poguessin tastar tot sol com a vi tranquil”.El muscat de Frontignan produeix uns vins molt aromàtics, amb un color molt característic i amb bon grau alcohòlic. És una varietat que una vegada fermentada, les seves aromes ens recorden molt al raïm fresc.Tot i que el vi s'afina amb una mica de malvasia de Sitges, l'expressivitat de la muscat ressalta amb aromes intenses de raïm fresc -típiques de la varietat- combinades amb notes de fruites exòtiques i gessamí. També notes cítriques. Un vi fresc, untuós, estructurat i elegant."És una varietat molt adaptada a la nostra climatologia, sobretot al Penedès, tot i que és molt sensible als atacs d'oïdi. M’agrada molt aquesta varietat per l’expressió floral i cítrica que té. També pels seus matisos dolços en nas".negra és una de les varietats més plantades del planeta. Resistent a la sequera i d'alta productivitat, forma uns raïms de mida mitjana, forma ovalada i de color vermell. Els vins resultants tenen un grau alcohòlic elevat i una moderada acidesa i color. Raïm de gran potència aromàtica on destaquen les notes de fruita vermella i negra; maduixa, gerds i tocs especiats.és un finlandès entusiasta del vi que es va enamorar de Catalunya i concretament de la comarca del Priorat. Va adquirir 25 hectàrees a prop de Gratallops, al cor del Priorat, principalment de vinyes velles de garnatxa (també de carinyena)."La gamma dels nostres monovarietals és el que més ens identifica, deixar que la varietat s'expressi en el terreny que creix. Una garnatxa, fresca, amb múscul i equilibrada, així és el monovarietal de garnatxa Clos Alkio"., coneguda també com a samsó, és una varietat robusta i amb molta personalitat. Els seus vins ofereixen una combinació d'aromes de fruita negra, espècies i notes balsàmiques. Produeix vins amb força grau i cos, molt color, una bona acidesa i forts tanins."Tot i que vàrem plantar la Carinyena l’any 1976, les circumstàncies del nostre “país” ens van obligar a canviar el nom per 'samsó' ja fa uns quants anys"."En l'àmbit de viticultura només hem d'estar atents a l'oídium (cendrosa) que és un mal de cap si les condicions són favorables pel seu desenvolupament. Generalment, té un vigor alt, però l'edat avançada dels nostres ceps fa que, com a mitja, tinguem uns rendiments d'uns 4500 kg/hectàrea en condicions normals.El samsó, aquí al Penedès, on tenim sols més profunds i argilosos, dona uns vins més frescos amb una acidesa un xic més marcada i refrescant que ajuda en el seu envelliment. També una climatologia més benigna, fa que els vins de samsó siguin més elegants i menys rústics, tret ens permet embotellar-la com a monovarietal".El Trepat és una varietat autòctona de la Conca de Barberà que ofereix vins rosats i negres lleugers. La varietat també està autoritzada per l'elaboració de caves rosats. Els vins de trepat són vins molt característics, amb poc color i poca graduació alcohòlica, però amb unes aromes típiques de la varietat, amb bona fruita i molt especiats (és molt característica l'aroma de pebre negre).Un vi provinent de vinyes de trepat de més de setanta anys. Fresc, subtil i delicat. Té un nas sorprenent, amb notes de pètals de rosa, maduixes silvestres i pebres negres. En boca és llarg i sedós, mostra una bona acidesa i un toc final de pegadolça."La Trepat és el vaixell insígnia de la Conca de Barberà. La varietat que representa millor aquest territori. És tipicitat absoluta, és de les varietats més fàcilment reconeixibles, que identifiquen la Conca. El que més m'agrada és la seva frescor, la finor, l'elegància...Produeix vins molt fins, sense tanins, molt rodons, perfectes per moltes cuines modernes com l'asiàtica, els plats picants, els bolets de tardor..."