Andrés Iniesta injecta 6 milions d'euros per salvar el seu celler

Andrés Iniesta, exfutbolista del FC Barcelona, va iniciar el Celler Iniesta el 2009, al seu poble natal, Fuentealbilla (Albacete). Iniesta va involucrar alguns membres de la seva família en el projecte, un celler que obria les portes al públic el 2010. La inversió inicial va ser de 7,5 milions d'euros per construir el celler i elaborar vins blancs, rosats, negres i escumosos sota la marca Corazon Loco i emparats a la DO Manchuela.



Segons informa Vinetur, des de la seva creació, el celler no ha pogut estabilitzar-se en termes de rendibilitat. Això no obstant, no ha sigut impediment perquè Iniesta hagi continuat apostant per un celler que dona feina a unes 30 persones i gestiona unes 300 hectàrees de vinya.



Les pèrdues acumulades des del seu naixement són de més de 4,2 milions d'euros, tot i que alguns exercicis han sigut bons, com el 2021, on la facturació va passar dels 1,52 milions d'euros als 2,16 milions (+42%). És per això que el futbolista ha augmentat el capital de l'empresa fins a 13,36 milions d'euros, injectant gairebé 6 milions aquest juliol passat.