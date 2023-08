El baixista del grup britànic Blur és un gran amant dels vins, a part dels formatges. De fet, també és formatger. El cas és que, que acaba de treure al mercat un vi escumós, ha fet un vídeo al seu compte d'Instagram on se'l veu prenent el seu "Britpop English sparkling" amb glaçons.Assegut en una cadira mentre cau una pluja intensa darrere seu, es posa vi en una copa plena de gel, tot comentant que és "perfecte per als bons moments, excel·lent a l'hora de dinar, excel·lent a l'hora del sopar, excel·lent a l'hora d'esmorzar, excel·lent per a l'estiu britànic".L'escumós Britpop, que porta un 40% de Chardonnay, un 40% de Pinot Noir i un 20% de Pinot Meunier, ha estat elaborat en col·laboració amb Furleigh Estate , que es troba prop d'on va créixer James, a la costa de Dorset.