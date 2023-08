​Família Torres assaja la reutilització d'ampolles de vidre en restaurants del Garraf

Família Torres posa en marxa un assaig pilot de reutilització d'ampolles de vidre en la restauració per avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental d'aquest sistema circular davant el model convencional de reciclatge de les ampolles de vi., liderat per la FEV (Federación Española del Vino), i es duu a terme inicialment en cinc establiments del Garraf (Barcelona): els restaurants deA partir de l'octubre, es preveu ampliar el llistat de restaurants participants, donant continuïtat a aquesta experiència durant tot l'any 2024.Aquesta acció es realitza amb el vi blanc ecològic(DO Catalunya), que es presenta en un format d'ampolla reutilitzable nou i diferencial, dissenyat i fabricat per Verallia específicament per a aquest projecte amb la intenció que pugui convertir-se en el model de referència per a altres vins embotellats en envàs reutilitzable. Aquesta ampolla reutilitzable s'identifica fàcilment per la menció REUSE que apareix gravada diverses vegades a la part superior de l'ampolla. El vi es reparteix en caixes reutilitzables el format de les quals facilita el lliurament i recollida de les ampolles i el seu emmagatzematge, seguint el model de distribució utilitzat per les aigües minerals en envàs de vidre reutilitzable.La reutilització de les ampolles de vidreque genera el sector del vi, així com l'ús de recursos, aspectes claus en el context actual d'emergència climàtica. En el cas de Família Torres, el material d'embalatge suposa prop d'una quarta part del total de la seva petjada de carboni, i són les ampolles de vidre les que més incidència tenen dins d’aquesta categoria (segons el balanç auditat d'emissions corresponent a Miguel Torres S.A per a l'any 2022).Per a"la reutilització de les ampolles de vidre és una excel·lent alternativa per a determinats mercats i tipologia de vins per avançar en la reducció d'emissions, sempre que es pugui instaurar un format d'ampolla estàndard, idealment a nivell europeu". "És el següent pas que volem donar, després d'haver aconseguit reduir al màxim el pes de les ampolles que utilitzem per als nostres vins", afegeix.Al projecte REBO2VINO (octubre 2022 - març 2025), hi participen 10 entitats que representen diferents esglaons de la cadena de valor del vi i del cicle de vida del producte: Federación Española del Vino (FEV), Família Torres, González Byass, Verallia Spain, Minsait (una companyia de Indra), Artica Ingeniería e Innovación (artica+i), la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic ESCI-UPF. També col·laboren la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), Ecovidrio i Hostelería de España.REBO2VINO compta amb un ajut de 563.721,90€ finançat íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (#FEADER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2022, amb fons procedents de l'Instrument de Recuperació Europeu (EU Next Generation).