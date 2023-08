Mor als 63 anys el referent dels escumosos Xavier Gramona

El meu condol a la família i amics de Xavier Gramona, un referent del sector vitivinícola i emprenedor incansable. Descansi en pau. https://t.co/ynX1znQwMA — Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) August 4, 2023

El viticultor, vicepresident de la centenària marca de vins espumosos Gramona i un dels impulsors de la marca Corpinnat,, segons han informat fonts del sector. Amb el seu cosí Jaume, enòleg i president de l'empresa, ha encapçalat la, que el 2021 van compliri 141 com a viticultors.Tots dos cosins van apostar per criances llargues i per la sostenibilitat, i ara estaven treballant en el traspàs de la direcció de la companyia a la sisena generació: Lleonard (fill de Xavier) i Roc (de Jaume). Xavier Gramona havia crescut coneixent la tradició familiar en les(Barcelona) però va començar treballant en el sector empresarial i financer fora de Gramona fins que, als 35 anys, va començar a involucrar-se en l'empresa. Des de Gramona va ser un dels principals impulsors de la marca, creada l'any 2017 per productors catalans de vins espumosos del Penedès (Barcelona) que fins llavors estaven en la D.O. Cava.El president de la Generalitat,, ha enviat a través del seu compte de Twitter el seu condol a la família i amics de Xavier Gramona, "un referent del sector vitivinícola i". Per la seva banda, la directora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi de la Generalitat (),, ha destacat també en la xarxa social que Gramona tenia valors, elegància, qualitat humana i talent: "Demostrant que una empresa familiar del nostre país pot ser una gran empresa. Ladel temps que perdurarà".Gramona també era, que en un tuit s'ha mostrat consternada per la mort de "qui ha estat un" amb l'entitat. La fundació es va crear el 2014 per afavorir la col·laboració entre el sector empresarial i el cultural, amb l'objectiu de crear instruments que impulsin la cultura, el talent i la creativitat.