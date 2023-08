​El Sindicat Cooperatiu d’Artés busca socis col·laboradors

Amb més de 115 anys d’història, la cooperativa busca encetar una nova etapaAmb l’objectiu d’establir una relació més directa amb els socis i clients i amb la voluntat de poder adaptar millor l’oferta de productes en funció de les seves demandes, el Sindicat continuarà apostant per lat. Els productes propis, els productes provinents de la pagesia del territori i els elaborats artesans, continuaran tenint un rol protagonista en aquesta nova etapa.És per això que ofereix la figura del, basada en la participació social i el comerç i el consum responsables. «Creiem que associar-se és la base del cooperativisme, i que junts tenim més capacitat per transformar el nostre entorn, creant vincles econòmics justos i sostenibles amb la nostra compra quotidiana», expliquen des del Sindicat.També es treballa en la creació d’un viver de celleristes i la creació de nous canals de consum responsable que impliquin a la població del territori aprofitant un futur canvi d’ubicació de l’Agrobotiga que permetrà tenir més espai disponible i una reordenació de l’espai de venda.Aquestes noves línies de treball se sumen a les que ja estan en funcionament, com són la producció de vins, cava i altres productes de qualitat relacionats amb la vinya i l’oli; l’espai formatiu, on s’imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Olis d’Oliva i Vins de l’Escola de Vitinicultura de la Catalunya Central per l’Escola Vedruna d’Artés; i l’espai de degustació Artium, on es realitzen activitats culturals.Has de fer una aportació al capital social de 10€. Aquest import és com un dipòsit i es retornarà quan decideixis abandonar la cooperativa. A partir d’aquí, mensualment pagaràs una quota d’1€ que servirà per costejar les despeses fixes. Per ser soci no és imprescindible ser soci agrari.Avantatges del soci col·laborador:• Donar suport a un projecte cooperatiu de llarga trajectòria a Artés i contribuir a mantenir la pagesia i elaboració artesana del territori.• Formar part de la comunitat de sòcies, podent participar a la trobada-festa anual i també a l’assemblea de la cooperativa.• Descomptes i promocions, així com prioritat a l’hora de comprar noves referències de productes del celler limitades.• Participar en definir criteris de compra i productes.• Tenir accés a tastos amb productors i elaboradors, així com a altres esdeveniments relacionats amb l’Agrobotiga i l’espai Artium.