​S'apropa La Verema del Cava amb activitats per a tots els públics

L'ha fet públic el programa d'activitats de la vuitena edició del festival La Verema del Cava . Enguany, aquesta tindrà lloc adurant tots els dissabtes i diumenges des del darrer cap de setmana d'agost fins al darrer cap de setmana de setembre. Aprofitant l'època de la verema, cada celler oferirà experiències ben originals, a l'aire lliure, tant de dia com ja entrat el capvespre. De la mà dels responsables dels cellers, de viticultors o d’enòlegs, els visitants podran acostar-se a les vinyes per viure de primera mà unes de les èpoques més especials del nostre territori, la de la verema., La Verema del Cava mostrarà els secrets de l’elaboració del cava amb activitats per a tots els públics i propostes suggerents que buscaran satisfer tots els gustos. Durant tot un mes, aquesta iniciativa ja consolidada oferirà un ampli ventall d'experiències lúdiques. A La Verema del Cava, els visitants podran gaudir d’una extens programa d’activitats com ara veremar el raïm i trepitjar-lo per convertir-lo en most, esmorzars de pagès entre vinyes, picnics gourmet, sortides per la natura amb bicicletes, concerts de música en viu, ioga als cellers, dinars i sopars a les vinyes, passejades, cursos de cuina amb el raïm com a ingredient estrella, tastos de vins en els diferents moments de la fermentació del vi, així com activitats per als més petits de la família.Aquest any s'ha batut el récord de participants amb 22 cellers que configuren el programa d’activitats de La Verema del Cava: Agustí Torelló Mata, Alta Alella, Canals & Munné, Carol Vallès, Castell d'Or, Cava Guilera, Cava Jovani, Caves Bolet, Celler Carles Andreu, Codorníu, Covides, Giró del Gorner, Giró Ribot, Joan Segura Pujadas, Juvé & Camps, Masia Torreblanca, Oliver Viticultors, Pagès Entrena, Rovellats, Sumarroca, Vilarnau i Vins el Cep. La major part d'aquests cellers estan ublicats a la comarca de l'Alt Penedès, però també n'hi ha a les comarques de l'Anoia, Alella, l'Alt Camp i la Conca de Barberà.El projecte ratifica, en aquesta vuitena edició, l’aposta dels cellers per l’enoturisme i permet als visitants experimentar i conèixer l’entorn on neix i s’elabora el cava.Es poden consultar les activitats ofertes pels cellers i comprar les entrades a la pàgina oficial de La Verema del Cava: www.laveremadelcava.com