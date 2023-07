Brot de salmonel·la en tomàquets cherry: investiguen un centenar de casos arreu d'Europa

El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) ha notificat 92 casos de Salmonella Senftenberg des d'agost del 2022, que podrien estar vinculats als tomàquets tipus cherry, d'acord amb les entrevistes realitzades als afectats.



En concret, l'organisme europeu detalla que s'han registrat casos a Àustria (5), Bèlgica (4), Txèquia (4), Estònia (1), Finlàndia (12), França (16), Alemanya (26), Irlanda ( 1), Països Baixos (5), Noruega (1), Suècia (11), Regne Unit (4) i Estats Units (2). Un pacient ha mort a causa de la infecció.



Les entrevistes de casos a Àustria, Alemanya, França i Suècia suggereixen que els tomàquets de tipus cherry són "un possible vehicle d'infecció". El cep del brot, que posseïa resistència gènica a les quinolones, es va detectar en un plat d'amanida mixta que contenia tomàquets cherry entre verdures de fulla verda preparat el 17 d'agost del 2022 a França.



Els tomàquets de l'amanida a França i els tomàquets sospitosos com a vehicles de les infeccions a Àustria van ser rastrejats fins a majoristes a Alemanya, els Països Baixos i Espanya, i fins i tot cultivadors de tomàquets als Països Baixos, Espanya i el Marroc. A falta de proves microbiològiques dels tomàquets, no es va poder establir el paper de les empreses alimentàries i els cultivadors rastrejats, com a fonts de les infeccions i/o els punts de contaminació.



El primer cas es va notificar a França amb data d'aïllament el 22 d'agost del 2022 i el cas més recent, el 24 de juny del 2023 a Suècia. La majoria s'han notificat entre l'octubre del 2022 i el març del 2023, amb un descens en el nombre de països amb exposició després del desembre del 2022. Per això, actualment el risc de noves infeccions és "baix", segons l'ECDC.



L'organisme recorda que diversos animals poden ser reservoris de salmonel·la i els humans generalment s'infecten en ingerir aliments contaminats mal cuinats o crus. El període d'incubació i els símptomes depenen de la quantitat de bacteris ingerits, de l'estat immunitari de la persona i del tipus de salmonel·la.



Els símptomes solen aparèixer entre 12 i 36 hores després del consum d'aliments contaminats. Inclouen febre, diarrea, dolor abdominal, nàusees i vòmits, i els símptomes solen durar uns dies. Normalment no cal tractament antibiòtic, però a causa de l'efecte de la deshidratació, pot ser necessari l'ingrés hospitalari. En poques ocasions, la infecció pot ser mortal, sobretot en ancians i persones amb immunitat suprimida.



Tot i el descens recent dels casos, l'ECDC ha animat les autoritats de salut pública a "continuar col·laborant amb les autoritats de seguretat alimentària dels països on s'han notificat casos".