El truc definitiu perquè els glaçons es congelin abans i durin més

L'efecte Mpemba és el procés de congelació de l'aigua que es produeix quan l'aigua calenta es congela abans que l'aigua freda sota certes circumstàncies. I hi ha un truc perquè els glaçons es congelin abans i triguin més a desfer-se i es basa, precisament, en això. El nom li ve per Erasto B. Mpemba, que el 1970 va cridar l'atenció sobre el fenomen, encara que abans ja ho havien observat Aristòtil, Descartes i Bacon.



Aquest efecte explica que triguem menys a congelar aigua que estigui a 80 °C que una altra que estigui a 15 °C. Les causes, en termes científics, en són tres. En un recipient calent el líquid circula millor, de manera que l'aigua calenta de la zona central es mou amb més rapidesa cap a les parets del recipient o cap a la superfície, i es produeix el refredament. Com més temperatura, l'aigua s'evapora més ràpid.



I, finalment, com més calent sigui un líquid, menys gasos dissolts li queden. Això últim importa perquè els gasos dificulten la congelació. Això sí, hi ha d'haver una gran diferència de temperatura perquè veiem l'efecte Mpemba. Amb una diferència de temperatura superior a 30 °C el fenomen és més probable.



Les instruccions són senzilles: cal començar bullint l'aigua i després deixar-la refredar. Tornem a bullir-la i la deixem refredar de nou. No obstant això, aquesta vegada només una mica. L'ideal és que arribi als 70 °C (no tots tenim un termòmetre de cuina, però sí dels altres). En aquest punt omplim les safates de gel i el congelador. Per fer gel, el millor és l'aigua tova. Si de la nostra aixeta surt aigua dura o molt dura, millor llavors fer servir aigua embotellada de mineralització feble. I que les glaçoneres estiguin ben netes d'impureses. Aquestes són una de les responsables que els nostres gels casolans durin poc.