Codorníu pagarà entre un 32% i un 40% més car el raïm

Codorníu ha anunciat als viticultors del Penedès, amb els quals té acords plurianuals i un diàleg constant, que comprarà el raïm entre un 32% i un 40% (en funció de la categoria) més car, davant la previsió d’una verema complicada per la greu sequera que afecta la zona. Concretament, aquest “plus de sequera” excepcional serà del +36,8% en el cas del raïm ecològic de guarda (passarà de 0,44 € el kg a 0,60€); del +32,5% en el raïm ecològic guarda superior (passarà de 0,51€ el kg a 0,67€); i del 40% en el raïm ecològic de guarda superior Selecció Especial, que es pagarà a 1€ el kg.



Per al celler, es tracta d’un esforç molt important per respondre a una situació excepcional que afecta de ple als elaboradors i als viticultors i que posa en risc la seva sostenibilitat. La iniciativa, a més, es fa a costa d'altres eficiències internes, ja que els preus al consumidor no pujaran en la mateixa mesura en els pròxims anys.



Codorníu admet que, com a empresa, no pot contrarestar la totalitat dels efectes de la inflació i l'excepcional sequera que estem patint sense posar en risc la sostenibilitat de la companyia, però confia que, juntament amb l’administració, es podran pal·liar les conseqüències d’aquesta situació amb aquest tipus d’esforços comuns .



Des de 2019, Raventós Codorníu té acords estables de compra a 5 anys signats amb productors de raïm ecològic del Penedès. Aquests compromisos de compra, pioners en el sector, ja suposen el 90% del raïm que compra tot el grup. Tot i estar en ple procés de renovació dels contractes plurianuals que finalitzaven l’any vinent, la companyia ha avançat un any l’activació d’aquest pla d’emergència per recolzar als viticultors i fer el possible per pal·liar la situació al camp.



L’any 2022, el 100% del raïm recollit per la marca Codorníu ja va ser fruit de contractes pluriennals de compra de raïm ecològic. El preu del raïm de guarda superior i ecològic ja es va incrementar un 15% pel que aquest any se situaria amb un increment del 47%. Es calcula que el 2022, gràcies als acords signats amb 300 famílies de viticultors, la companyia va aportar al Penedès una xifra de 9,6 M€ de facturació al territori, un 15% més que l’any 2021.